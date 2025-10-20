Barça - Olympiacos, Champions League: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

Tras la reciente derrota en casa ante el PSG (1-2) y las dudas mostradas en LaLiga -tanto en Sevilla como en el último encuentro frente al Girona-, el Barça afronta este martes ante el Olympiacos un partido decisivo en el que solo le sirve ganar. Todo ello, además, con el Clásico en el Bernabéu a la vuelta de la esquina.

A la presión deportiva se suma la complicada situación médica del equipo. Hansi Flick acumula numerosas bajas y varios jugadores importantes regresan aún sin ritmo. Lamine Yamal y Fermín López han vuelto recientemente tras lesión y no están al cien por cien, especialmente el mediocampista de Rocafonda.

Más allá del resultado, el Barça necesita reencontrarse con su identidad: recuperar la presión alta tras pérdida y la coordinación defensiva que le permitía forzar el fuera de juego, aspectos que se han diluido en las últimas semanas.

Por su parte, el Olympiacos llega a Barcelona con moral tras su victoria ante el AEL Novibet (0-2), luego de haber caído ante el PAOK (2-1) antes del parón. El equipo de José Luis Mendilibar es segundo en la Superliga griega, a solo un punto del líder. En Larissa destacó Ayoub El Kaabi, autor de un doblete. El técnico español también rotó a Ortega, Pirola y Gelson, quienes serán titulares este martes en el Lluís Companys.

El conjunto del Pireo buscará sumar su primera victoria en la Champions, después de empatar 0-0 ante el Pafos chipriota en su debut y caer 2-0 ante el Arsenal en Londres. Pese al reciente triunfo liguero, Mendilibar fue autocrítico: "Si jugamos como en la primera parte, el Barça nos mete ocho", advirtió.

¿Dónde se juega el FC Barcelona - Olympiacos de Champions League?

Este encuentro que corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos se disputa el martes 21 de octubre a partir de las 18:45 horas. En México serán las 12:45 horas, mientras que en Argentina serán las 14:45 horas.

Este partido entre los culés y los griegos correspondiente a la tercera jornada de la Champions League se disputa en el estadio Olímpico de Montjuïc. El recinto tiene una capacidad para unos 55.926 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el FC Barcelona - Olympiacos de Champions League?

En España, el partido entre el FC Barcelona y el Olympiacos estará disponible en televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Además, se podrá ver en línea a través de la plataforma de Movistar+ y en otros operadores que ofrezcan un paquete de canales de fútbol.

También será posible seguir el encuentro gracias a la cobertura proporcionada por EL ESPAÑOL del partido de la Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos de la temporada 2025/2026.