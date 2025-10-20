Rashford, tras marcar al Sevilla.

Rashford, tras marcar al Sevilla. REUTERS

Fútbol

Barça - Olympiacos, Champions League: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El conjunto azulgrana necesita una victoria con la que quitarse el mal sabor de boca tras la derrota ante el PSG y ganar sensaciones de cara al Clásico.

Publicada

Tras la reciente derrota en casa ante el PSG (1-2) y las dudas mostradas en LaLiga -tanto en Sevilla como en el último encuentro frente al Girona-, el Barça afronta este martes ante el Olympiacos un partido decisivo en el que solo le sirve ganar. Todo ello, además, con el Clásico en el Bernabéu a la vuelta de la esquina.

A la presión deportiva se suma la complicada situación médica del equipo. Hansi Flick acumula numerosas bajas y varios jugadores importantes regresan aún sin ritmo. Lamine Yamal y Fermín López han vuelto recientemente tras lesión y no están al cien por cien, especialmente el mediocampista de Rocafonda.

Más allá del resultado, el Barça necesita reencontrarse con su identidad: recuperar la presión alta tras pérdida y la coordinación defensiva que le permitía forzar el fuera de juego, aspectos que se han diluido en las últimas semanas.

Urs Schnyder, durante un partido de Champions.

Por su parte, el Olympiacos llega a Barcelona con moral tras su victoria ante el AEL Novibet (0-2), luego de haber caído ante el PAOK (2-1) antes del parón. El equipo de José Luis Mendilibar es segundo en la Superliga griega, a solo un punto del líder. En Larissa destacó Ayoub El Kaabi, autor de un doblete. El técnico español también rotó a Ortega, Pirola y Gelson, quienes serán titulares este martes en el Lluís Companys.

El conjunto del Pireo buscará sumar su primera victoria en la Champions, después de empatar 0-0 ante el Pafos chipriota en su debut y caer 2-0 ante el Arsenal en Londres. Pese al reciente triunfo liguero, Mendilibar fue autocrítico: "Si jugamos como en la primera parte, el Barça nos mete ocho", advirtió.

¿Dónde se juega el FC Barcelona - Olympiacos de Champions League?

Este encuentro que corresponde a la tercera jornada de la fase liga de la Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos se disputa el martes 21 de octubre a partir de las 18:45 horas. En México serán las 12:45 horas, mientras que en Argentina serán las 14:45 horas.

Este partido entre los culés y los griegos correspondiente a la tercera jornada de la Champions League se disputa en el estadio Olímpico de Montjuïc. El recinto tiene una capacidad para unos 55.926 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el FC Barcelona - Olympiacos de Champions League?

En España, el partido entre el FC Barcelona y el Olympiacos estará disponible en televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Además, se podrá ver en línea a través de la plataforma de Movistar+ y en otros operadores que ofrezcan un paquete de canales de fútbol.

También será posible seguir el encuentro gracias a la cobertura proporcionada por EL ESPAÑOL del partido de la Champions League entre el FC Barcelona y el Olympiacos de la temporada 2025/2026.