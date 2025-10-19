Piqué recordó cuál fue el momento más humillante de su carrera como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Gerard Piqué ha vuelto a ocupar titulares tras compartir, en una charla junto a Marcelo y el creador de contenido Plex, uno de los episodios más duros de su carrera deportiva. En tono distendido, el exdefensa del Barcelona confesó cuál fue el partido en el que se sintió más superado dentro del campo, una jornada en la que un delantero rival le hizo vivir “un baño de realidad” y que aún recuerda con una mezcla de sorpresa y humor.

Una noche helada en El Sadar que marcó a Gerard Piqué

El deportista evocó aquel 11 de febrero de 2012, cuando el conjunto azulgrana visitó El Sadar para enfrentarse a Osasuna. Las condiciones no eran las ideales: hacía un frío “brutal”, el césped parecía cemento y los jugadores del Barça no lograban clavar los tacos. “No éramos capaces de arrancar ni de frenar bien”, relató Piqué en el vídeo de Plex, mientras recordaba cómo los locales, mejor adaptados, usaron multitacos y volaban sobre el campo.

El duelo terminó 3-2 a favor de Osasuna, con un protagonista inesperado: Dejan Lekic. El delantero serbio, fichado un año antes por el conjunto rojillo, firmó un doblete en apenas 20 minutos y puso en jaque a la zaga culé. “Yo parecía un juvenil”, admitió Piqué entre risas, reconociendo que aquella noche Lekic “fue Balón de Oro”. Su sinceridad sorprendió tanto a Marcelo como a Plex, quienes escucharon atentos la confesión del campeón del mundo con España.

Aquel partido fue un punto de inflexión en la temporada 2011/2012. El Barcelona, que peleaba la Liga con el Real Madrid, sufrió en Pamplona una de las derrotas más duras del curso. Los goles de Alexis Sánchez y Tello no fueron suficientes para remontar un encuentro en el que Osasuna se impuso con garra, adaptación y un Lekic implacable. El delantero fue ovacionado cuando Mendilibar lo sustituyó en el minuto 71, en una de las noches más recordadas por la afición rojilla.

El vídeo viral con Marcelo y Plex que reavivó los recuerdos

Más de una década después, el episodio ha resurgido gracias al vídeo publicado en el canal de Plex. Durante la charla, el creador lanzó una pregunta directa: “¿Quién dirías que es el jugador que más os ha humillado?”. Sin dudar, Piqué mencionó aquel encuentro en El Sadar, destacando la actuación de Lekic y reconociendo que aquel día se sintió totalmente superado.

El fragmento se volvió viral en cuestión de horas. Muchos aficionados, especialmente los más jóvenes, revisaron los resúmenes de aquel partido para descubrir la noche mágica del delantero serbio. Dejan Lekic, retirado en 2021 tras pasar por equipos como Reus, Cádiz, Sporting, Eibar o Mallorca, volvió a ser tema de conversación gracias a las palabras del excentral azulgrana.

Lejos de la soberbia, Piqué mostró una faceta humana y reflexiva. “De esas noches se aprende más que de muchas victorias”, comentó. Su testimonio ha tenido eco tanto en España como fuera del país, donde fue destacado el gesto de un futbolista de talla mundial al reconocer la grandeza de un rival menos mediático. Aquel frío sábado de febrero no solo fue la noche de Lekic, sino también una lección de humildad que Piqué no ha olvidado.