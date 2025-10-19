Lamine Yamal marca su primer penalti como presidente en la Kings League, deja un recado a Koundé y hace una promesa

Lamine Yamal, antes de ejecutar el penalti presidente en la Kings League. Captura de redes sociales

Lamine Yamal ha sido el espectador de lujo en el debut de su equipo, La Capital, ante Ultimate Móstoles en la Kings League. Acompañado de su pareja, la cantante Nicki Nicole, estuvo presente en el Cupra Arena y hasta bajó al terreno de juego para ejecutar su primer penalti como presidente.

Apenas 24 horas después de haber jugado 64 minutos en la victoria del Barça ante el Girona en el derbi catalán, el extremo azulgrana no se quiso perder el primer partido de su equipo y estuvo acompañado por su primo Moha y su amigo Souhaib.

Con la tranquilidad que le caracteriza, Lamine bajó al terreno de juego con un outfit muy particular y marcó su primer gol como presidente de La Capital. Lo hizo engañando al portero y celebró el gol con su ya famosa corona que 'estrenó' en la jornada 1 ante el Mallorca.

LAMINE YAMAL MARCA EL PENALTI PRESI.



Historia de la Kings League. pic.twitter.com/tyuMIP21XR — Kings League Spain (@KingsLeague) October 19, 2025

El extremo del Barça marcó el gol del empate a dos, aunque su equipo pasaría por encima del Ultimate Móstoles al llevarse una contundente victoria por 8-5. Un debut soñado para La Capital y para su presidente.

"Hemos hecho un equipo para ganar. No tenía presión, el gol va para Koundé, que vino y falló, así le enseño lo que tiene que hacer. Estoy muy contento y creo que vendré más por aquí", reconoció Lamine.