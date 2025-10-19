Lamine Yamal, directo al club de LeBron, Jordan y Woods: deja de rubricar autógrafos para vender su firma en exclusividad

El simple hecho de acercarse a un aficionado y firmarle una camiseta o una fotografía se ha convertido ya en un artículo de lujo. Aunque parezca mentira, va a ser muy difícil ver ese gesto a partir de ahora con una estrella emergente como Lamine Yamal.

El joven futbolista del Barça está a punto de firmar un contrato de exclusividad con una empresa especializada para que ésta se quede con su autógrafo. En el momento en el que eso se produzca, tan sólo esa compañía estará autorizada a la explotación de artículos firmados por el crack español.

Aunque la maniobra resulte llamativa, en realidad no es algo novedoso, pero sí resulta impactante que a sus 18 años Lamine Yamal vaya a ingresar en el mismo club que figuras como LeBron James, Michael Jordan o Tiger Woods.

Lamine Yamal ofrece el Trofeo Kopa a la afición del Barça. REUTERS

Estos auténticos mitos del deporte hace tiempo que ya tienen sus acuerdos personalizados por sus firmas y venden artículos con certificado de autenticidad por miles de dólares.

Ahora Lamine también lo hará. Por el momento no ha trascendido la millonaria cantidad que esto le aportará, pero algún dirigente ha estado precavido viendo el futuro del jugador del Barça y ha querido asegurar una jugada interesante.

En exclusividad

Que Lamine Yamal dé este paso significa que sus autógrafos van a pasar a estar muy codiciados y tremendamente valorados.

Obviamente, todo dependerá de hasta dónde alcance su carrera deportiva. Si se convierte en uno de los mejores futbolistas del mundo durante años, su firma se revalorizará. Si por el contrario su carrera se queda a medias, quizás todo quede en agua de borrajas.

Esta venta de la firma implica que una empresa pasará a tener los derechos en exclusividad del autógrafo del futbolista para la explotación de artículos comerciales.

Los términos de este tipo de acuerdos son variables, pero habitualmente incluyen cláusulas como una serie de apariciones públicas al año para firmar autógrafos, y los derechos sobre la firma del deportista en cuestión para la venta de artículos de coleccionista como camisetas, tarjetas, balones o cualquier prenda.

Por eso, al jugador ya le han aconsejado que deje de firmar autógrafos cuando se para con los aficionados, ya que su rúbrica ahora pasará a tener un dueño que quiere que su firma sea escasa y valiosa.

Lamine podrá seguir fotografiándose con los fans, pero a partir de ahora será muy complicado verle firmando autógrafos a todos aquellos que le ofrezcan un papel o una camiseta para firmar como se ha hecho tradicionalmente.

Las grandes estrellas

Todavía está a años luz de ellos, pero por el momento Lamine Yamal va a poder compararse a deportistas de la talla de LeBron James, Tiger Woods o Michael Jordan como alguien que un día firmó un contrato de memorabilia en exclusividad.

En el caso de 'King James', el año pasado cambió de compañía para obtener un mejor acuerdo. Tras 20 años de contrato con la empresa Upper Deck, gran especialista en este ámbito, se cambió a Fanatics Collectibles, otra gran marca del campo.

La nueva rúbrica implica varios años de compromiso y, aunque no han trascendido las cifras oficiales, se habla de unos 5 millones de dólares anuales. Con esto, el jugador de los Lakers firmará tarjetas coleccionables en exclusiva.

Tiger Woods es otro de los que genera una buena cantidad de millones fuera del deporte. El golfista renovó el pasado mes de abril su compromiso con Upper Deck, firma con la que lleva trabajando ya un cuarto de siglo.

Su contrato original del año 2000 le reportó 15 millones de dólares, y el peso de su carrera deportiva le sigue convirtiendo en una de las estrellas más cotizadas del deporte.

Como lo es por supuesto Michael Jordan. El mejor jugador de la NBA también va de la mano con la marca Upper Deck, empresa que produce en exclusiva coleccionables, tarjetas y memorabilia autorizadas.

Se estima que Jordan recibió por este concepto unos 14 millones de dólares entre 2000 y 2012, pero su legendaria figura perdurará para siempre y el negocio en torno a él nunca se acabará.