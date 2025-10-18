Hansi Flick celebra la victoria del Barça con tres cortes de manga tras ser expulsado por Gil Manzano en el descuento

Barcelona

Hansi Flick pasó por todos los estados de ánimo posibles en la sufrida victoria del Barça ante el Girona. Su equipo no jugó un buen partido y no fue hasta el minuto 93 cuando Araujo terminó decidiendo el derbi, aunque el de Heidelberg ya no estaba en el banquillo para celebrar el gol.

Con el 1-1 en el electrónico se llegó al minuto 90 y el alemán entró en cólera cuando vio que el cuarto árbitro mostraba cuatro minutos de prolongación en el cartelón. "Es poco tiempo", debió pensar Flick, quien le hizo saber al colegiado su descontento con aquella decisión.

No obstante, su expulsión no llegaría hasta unos segundos después cuando se quejó de una decisión de Gil Manzano al dar el balón para el Girona en un saque de banda. El extremeño le mostró la tarjeta amarilla y el enfado del alemán aumentó, cuya crítica se basó en palabras y aspavientos. Sin dudarlo, el colegiado le mostró inmediatamente la segunda amarilla y, por lo tanto, la tarjeta roja.

Sin embargo, Flick no se marchó al vestuario. La realización le enfocó cuando estaba en la entrada del túnel de vestuarios hablando con Carles Naval, delegado del Barça.

Aún quedaban unos minutos por jugar y desde ahí presenció cómo Ronald Araujo marcaba en el tiempo añadido el agónico gol que le acabó dando la victoria al Barça. La reacción del técnico alemán fue desatada: celebró el tanto realizando tres cortes de manga.

Hansi Flick no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu el domingo 26 en el Clásico ante el Real Madrid. Faltaba porr determinar si el alemán iba a recibir una sanción adicional por no abandonar el campo tras su expulsión y por los gestos con los que festejó el gol del jugador uruguayo.

Sin embargo, Gil Manzano no reflejó nada en el acta del encuentro: ni los gestos durante la celebración del gol de Araujo como tampoco que no abandonó el terreno de juego y se quedó en la entrada al túnel de vestuarios. Por lo tanto, la sanción será únicamente de un partido.

"El fútbol son emociones, es la tensión. No era para nadie, era solo una celebración", respondió en rueda de prensa cuando le preguntaron sobre el corte de mangas.