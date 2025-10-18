Getafe - Real Madrid, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Coliseum acoge este domingo 19 de octubre a las 21:00 horas el encuentro entre el Getafe y el Real Madrid correspondiente a la jornada 9 de La Liga. Un partido que, más allá del resultado deportivo, estará marcado por la protesta de los futbolistas contra el traslado del Villarreal-Barcelona a Miami.​

Los blancos arrancaron la jornada como líderes de la clasificación con 21 puntos. El equipo de Xabi Alonso atraviesa un gran momento tras vencer 3-1 al Villarreal en la jornada anterior, con doblete de Mbappé, que sigue deslumbrando en este arranque.

Ahora está por ver cómo reacciona el conjunto blanco al parón internacional, ya que el propio Mbappé se ha pasado la semana entre algodones tras jugar con Francia.

Xabi Alonso no podrá contar con Dani Carvajal (lesión en el sóleo hasta finales de octubre), Trent Alexander-Arnold (lesión en el bíceps femoral), Antonio Rüdiger (lesión en el recto anterior hasta diciembre), Dean Huijsen (lesión en el sóleo) y Dani Ceballos (molestias musculares). Fede Valverde podría ocupar nuevamente el lateral derecho.​

El Getafe está protagonizando un arranque irregular bajo la dirección de José Bordalás. El equipo viene de caer 2-1 ante Osasuna y necesita sumar en casa para no acercarse a la zona de descenso, aunque todas sus derrotas esta temporada han sido a domicilio. En el Coliseum han conseguido 5 de 9 puntos posibles.​

El partido estará marcado por la protesta simbólica de 15 segundos que realizan los jugadores al inicio de cada encuentro para mostrar su disconformidad con el Villarreal-Barça de Miami.

Esta acción, que se ha repetido en todos los partidos de la jornada 9, es una reivindicación por "la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre el traslado del Villarreal-Barcelona a Miami el 20 de diciembre.

¿Cuándo es el partido de La Liga entre el Getafe y el Real Madrid?

El duelo entre los de Bordalás y los de Xabi Alonso se disputa este domingo 19 de octubre a partir de las 21:00 hora peninsular. En Argentina serán las 16:00 horas, mientras que en México serán las 13:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Getafe y el Real Madrid?

Este derbi de la Comunidad de Madrid se jugará en el Coliseum, ya sin el 'apellido' desde hace tiempo de 'Alfonso Pérez'. El feudo, que está ubicado en la ciudad de Getafe, cuenta con capacidad para unos 16.500 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Getafe y el Real Madrid?

En España, el partido correspondiente a la jornada 9 de La Liga entre el Getafe y el Real Madrid se podrá ver a través de Movista+. Además, también estará disponible en aquellos operadores que tengan el paquete fútbol.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.