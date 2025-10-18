Un dron muestra el estado de situación de las obras del Spotify Camp Nou

Las obras del Spotify Camp Nou siguen progresando y el FC Barcelona ha querido mostrar al mundo los avances conseguidos en las últimas semanas. A través de un vídeo captado por un dron, el club difundió imágenes nocturnas del interior del estadio que reflejan la magnitud del proyecto y los detalles de una reconstrucción que avanza por fases.

El interior del nuevo Camp Nou, a vista de dron

Las imágenes aéreas muestran diferentes sectores del estadio completamente renovados. Desde el parking subterráneo hasta el túnel de vestuarios, las gradas y el césped, el recorrido del dron permite apreciar el nuevo aspecto del Spotify Camp Nou. También se observan los banquillos ya instalados y los asientos colocados en buena parte del recinto, mientras que algunas puertas aparecen todavía precintadas.

Uno de los puntos más sensibles sigue siendo el de los accesos, un requisito clave para que el Ayuntamiento otorgue los permisos de apertura. En cuanto a los vestuarios, el equipo de Hansi Flick ya dispone de un espacio temporal plenamente operativo, junto con el destinado a los visitantes. Sin embargo, el vestuario definitivo del primer equipo todavía tardará algunos meses en completarse.

Desde el club se mantiene la expectativa de recibir esta misma semana el certificado de final de obra correspondiente a la fase 1a. Ese documento permitiría abrir el estadio parcialmente con una capacidad inicial de 27.000 espectadores, ubicados entre el gol sur y la tribuna.

El plan de fases y la estrategia del regreso

A pesar de disponer de ese permiso, el Barça no contempla abrir el recinto con ese aforo limitado. La directiva prefiere esperar a completar la fase 1b, que sumará el lateral del estadio y elevará la capacidad total a unos 45.000 espectadores. Aunque aún no hay una fecha concreta, dentro del club se barajan opciones para finales de noviembre, coincidiendo con los partidos ante Elche y Athletic Club.

La decisión también obedece a motivos económicos y logísticos. El Estadi Olímpic Lluís Companys, actual sede del equipo, seguirá disponible hasta febrero y cuenta con un aforo superior a los 50.000 espectadores. Regresar antes supondría pérdidas significativas, además de desaprovechar la inversión ya realizada: más de un millón de euros solo este verano, que se suman a los 20 millones invertidos en las dos temporadas anteriores y a los tres millones destinados al plan de movilidad. En total, el club ha desembolsado 21 millones de euros en su estancia en Montjuïc.

Tras las fases 1a y 1b llegará la 1c, con la incorporación del gol norte y un aforo cercano a los 60.000 asientos. La fase 2, prevista para dentro de un año, contempla la construcción de la tercera gradería, con la que el Spotify Camp Nou alcanzará su capacidad final: casi 105.000 espectadores.