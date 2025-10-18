Los BMW del Real Madrid: Franco Mastantuono rompe el molde con un modelo que no llega a los 100.000 euros

Franco Mastantuono rompe el molde con un modelo que no llega a los 100.000 euros Real Madrid

La plantilla del Real Madrid ya tiene nuevos coches para esta temporada. En la cuarta edición del acuerdo entre el club y BMW, los jugadores han podido escoger entre distintos modelos eléctricos y electrificados, con opciones que van desde el exclusivo XM hasta el más asequible i4, elegido por la jóven promesa del equipo, Franco Mastantuono.

Los coches que eligieron los futbolistas del Real Madrid: entre lujo y sostenibilidad

El acto de entrega se celebró en la Ciudad Real Madrid, donde la marca presentó también el nuevo BMW iX3, símbolo de la nueva generación de coches eléctricos de la firma alemana. Cada jugador tuvo la oportunidad de seleccionar su vehículo para este año, dentro de una gama enfocada en la movilidad eléctrica y el respeto al medioambiente.

Xabi Alonso , el técnico, apostó por un BMW i7 , con un precio que parte de los 135.000 euros y tiene 544 caballos de potencia .

Este modelo fue también el favorito de Militao, Carvajal, Vinicius, Asensio, Arda Güler, Mbappé, Carreras y Rüdiger .

En el otro extremo, el lujoso BMW XM , con 748 caballos y un precio que supera los 190.000 euros , fue la elección de Bellingham, Rodrygo, Huijsen, Courtois, Mendy y Brahim .

Andrey Lunin escogió el potente BMW M5, valorado en 160.000 euros, el único de combustión tradicional del grupo.

Los coches son cedidos por un año, y al finalizar la temporada los jugadores pueden decidir si los compran o los devuelven.

😍 Potencia y elegancia, otro año más. ¡Los nuevos BMW ya están aquí!

👏 @bmwespana — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 16, 2025

Franco Mastantuono sorprende con una elección más discreta

Entre tanto lujo, el futbolista argentino Franco Mastantuono llamó la atención por su elección: un BMW i4, valorado en unos 80.000 euros, muy por debajo de los modelos elegidos por sus compañeros.

Le siguieron Gonzalo, con un BMW i5 de unos 114.000 euros, y Alexander Arnold junto a Camavinga, que se decantaron por el BMW iX, cuyo precio también ronda los 114.000 euros.