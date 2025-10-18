Cuál es el apodo de Franco Mastantuono en Real Madrid: "Mis compañeros me dicen..."

"¿A qué famoso te pareces?", fue la pregunta que el Real Madrid, a través de su cuenta de X, les ha hecho tras el entrenamiento a algunos de los futbolistas de su plantilla. Es una consulta que nada tiene que ver con el fútbol y que, de cierta manera, descoloca a los protagonistas que se toman el tema con humor y agrado. Entre las respuestas, la que más se destacó fue la de Franco Mastantuono.

¿Cuál es el apodo de Franco Mastantuono en Real Madrid?

Según su propia respuesta, Franco Mastantuono reveló que sus compañeros le llaman Eminem, por su evidente parecido físico con el cantante.

🧐 ¿A qué famoso te pareces? pic.twitter.com/5W8fMrN4M3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 17, 2025

Por su parte, Militao señaló que se parece a Livingston (ex jugador de la NBA), mientras que Courtois tiene semejanzas con Djokovic, según su propia respuesta. En cambio, Endric contestó que se parece a 50 Cent. Sorprendidos, Mbappé y Vinicius no dieron ninguna respuesta.

Franco Mastantuono había estado en boca de todos porque la plantilla del Real Madrid recibió nuevos coches para esta temporada. En la cuarta edición del acuerdo entre el club y BMW, los jugadores han podido escoger y el argentino optó por un un BMW i4, valorado en unos 80.000 euros.