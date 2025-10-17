La 'construcción' del nuevo Bellingham: una pretemporada exprés y el reto de Xabi Alonso de encajarle en su idea de juego

El Real Madrid reemprende este domingo su camino en La Liga. Líder en solitario, el equipo de Xabi Alonso encara las próximas cuatro semanas de competición antes de un nuevo parón internacional con la misión de salir vivo de un 'Tourmalet' de seis partidos en apenas 22 días.

Los blancos deberán escalar puertos de la talla de la Juventus, Barça o Liverpool en Anfield y necesitarán la mejor versión de sus hombres para dar un golpe sobre la mesa.

A expensas de ver cómo evolucionan las molestias físicas de Huijsen, Mbappé y Mastantuono, el Real Madrid puede respirar tranquilo después de un 'break' de selecciones que siempre suele dejar algún susto por el camino en forma de lesión. Alonso tiene prácticamente a todos a su disposición y ahora es tarea suya encajar a todos en su dibujo y planteamiento.

Sin duda, el mayor reto al que se tendrá que enfrentar el técnico tolosarra es al de Jude Bellingham. El inglés, que se perdió los primeros meses de competición fruto de su operación en el hombro tras el Mundial de Clubes, busca por fin entrar en dinámica después de un intento algo precipitado antes del parón.

Fue convocado por primera vez este curso ante el Olympique de Marsella, debutó disputando un minuto ante el Espanyol y jugó 19 contra el Levante antes del derbi madrileño. En el Metropolitano, y por sorpresa, fue titular, manteniéndose una hora sobre el césped y siendo uno de los señalados por la derrota ante el Atlético.

Su desempeño en el derbi dejó claro que aún no estaba preparado y fue suplente en los dos compromisos siguientes contra el y el . Llegó el turno para las selecciones nacionales y Tuchel dejó a Bellingham en Madrid. Un alivio especialmente para Xabi Alonso, quien tendría por delante 10 días para hacer una mini pretemporada con el inglés.

Puesta a punto

Durante estas dos semanas Bellingham ha podido ganar ritmo y sensaciones. En la ciudad deportiva, ha tenido la pretemporada que no pudo disfrutar en verano, de gimnasio y césped.

Un tiempo de oro para que pueda reengancharse de inmediato a la dinámica del equipo en los días de partido. Si muestra el nivel del primer año es indiscutible en el once y será misión de Xabi Alonso buscarle un encaje que le haga brillar tanto a él como al resto de sus compañeros.

Hasta el momento, parece evidente que una de las ideas del entrenador vasco es colocar a Güler muy cerca de Tchouaméni en la base de la jugada. El turco se ha ganado el puesto con creces y su buen trato con el balón le hacen ser diferencial en un centro del campo donde lo que más predomina es el físico.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham Reuters

Esto obliga a que Bellingham tenga que partir desde más arriba. Algo más parecido a lo de su primera temporada, pero no tanto puesto que Mbappé ya se ha hecho dueño y señor de la posición de '9'. Jude deberá ser el '10' del equipo. Un futbolista que haga uso de su gran llegada al área, pero siendo también un eje de conexión con la medular.

Eso sí, no caben todos, y lo lógico es que o Mastantuono pase a ser suplente o que Fede Valverde ocupe el lateral derecho. Una fórmula que puede ser la más idónea para no frenar la progresión del joven jugador argentino, cada vez más aclimatado al Real Madrid.

Ante el Getafe puede ser la primera prueba. El miércoles será el turno de recibir a la Juventus y el plato gordo llegará el domingo 26 con la visita del Barça al Bernabéu en un Clásico que puede suponer un golpe sobre la mesa al campeonato si el Real Madrid acaba sellando el triunfo.