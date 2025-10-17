Los capitanes de los equipos de La Liga se plantan y protestarán de forma simbólica por el Villarreal - Barça de Miami

Los futbolistas de La Liga se plantan ante el Villarreal - Barça de Miami. En esta novena jornada se producirán actos de protesta en todos los encuentros de Primera División tras el acuerdo de los capitanes de los 20 equipos con la Asociación de Futbolistas Españoles.

La AFE confirmó este parón en un comunicado. Habrá una protesta simbólica "como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos", cuenta el escrito.

Eso sí, el sindicato de futbolistas dejó mantener "al margen de la iniciativa" a los jugadores del Barça y del Villarreal por ser los grandes implicados en el partido que se jugará en Estados Unidos. Aun así, la AFE apunta que sus futbolistas "comparten la posición de fondo y los puntos críticos".

📄 COMUNICADO | AFE ANUNCIA UNA ACCIÓN DE PROTESTA AL INICIO DE LOS PARTIDOS DE LA 9ª JORNADA DE LALIGA



Toda la información 👇🏼https://t.co/HuPsRhErhd — AFE (@afefutbol) October 17, 2025

La AFE habla en su escrito de "permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga", y vuelve a dejar claro que se opone frontalmente a llevar el Villarreal - Barça a Miami. Tal y como avanzó la Cadena COPE, esta protesta consistiría en un parón de 15 segundos al inicio de cada partido.

El sindicato también se muestra en contra de "un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales", en relación a los futbolistas.

Esta novena jornada volverá a dejar por lo tanto al descubierto la gran fractura que existe en el fútbol español. Unas imágenes que darán la vuelta al mundo y que evidenciarán las distintas posturas que tienen futbolistas, clubes y organismos.

Comunicado íntegro de la AFE

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), con el apoyo de los capitanes de Primera División, anuncia que, durante todos los partidos correspondientes a la novena jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España, al inicio de cada encuentro, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LALIGA, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

El sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa, a pesar de que comparten la posición de fondo y los puntos críticos, a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF, clubes solicitantes del proyecto, para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual.