Sergio Rico, 32 años, desvela cómo se recupera del accidente que le dejó en coma: "Solo tomo una aspirina infantil cada día"

Sergio Rico ha recuperado la sonrisa y ya hace una vida normal tras el grave accidente que sufrió el 28 de mayo de 2023 cuando fue derribado por un caballo en El Rocío. La fatal caída le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que le mantuvo 26 días en coma inducido.

El portero español recibió el alta hospitalaria el 18 de agosto y, desde entonces, inició una larga recuperación que le ha permitido volver a disfrutar del fútbol. Dos años y medio después de aquel suceso, ahora es feliz defendiendo la portería del Al-Gharafa catarí, donde es titular indiscutible.

Quien fuera el portero del Sevilla y el PSG -entre otros equipos, ha concedido una entrevista al diario francés Le Parisien en la que habla sobre aquel accidente y los momentos que vivió en el club parisino.

Sergio Rico habla sobre el trágico accidente que sufrió en El Rocío.

Ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, permaneció 82 días bajo supervisión médica, de los cuales 26 transcurrieron en coma inducido. El diagnóstico fue un fuerte traumatismo craneoencefálico que requirió meses de rehabilitación intensiva y constancia para retomar su día a día.

Con enorme esfuerzo, Rico superó la fase más crítica y, además de recuperar sus capacidades físicas, vivió un momento de alegría personal: junto a su pareja, Alba Silva, dio la bienvenida a su segundo hijo, ampliando su familia tras aquel suceso que casi le cuesta la vida.

"Desde que recibí el alta médica, no siento ninguna diferencia con respecto a cómo era antes del accidente. He recuperado todas mis facultades, tanto en el deporte como en la vida cotidiana", confiesa el portero.

"Gracias a Dios, todo esto es ahora solo una anécdota, una historia que contar y que, al final, tiene un final feliz. Solo tomo una aspirina infantil todos los días para diluir un poco la sangre. No necesito ninguna protección especial", confiesa.

Sergio Rico, en el Parque de los Príncipes PSG

De regreso a la vida futbolística, el portero volvió a la dinámica del Paris Saint-Germain, entidad a la que estaba ligado cuando se produjo el accidente. Tras superar satisfactoriamente las pruebas de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y las revisiones internas del club, se calzó nuevamente los guantes y se integró a los entrenamientos bajo la tutela médica y técnica del equipo parisino.

Allí reconoce haber vivido "una experiencia increíble al estar rodeado de jugadores tan grandiosos, que además son muy buenas personas. Era y sigo siendo muy buen amigo de Keylor. Marco Verratti es una persona increíble, con un gran corazón. También mantengo contacto con Kylian, Hakimi, Kimpembe y muchos argentinos. Este grupo fue espectacular, tanto dentro como fuera del campo".

Su relación con Neymar

Su vínculo contractual con el PSG expiró el 30 de junio de 2024, fecha en la que quedó libre en el mercado. Hasta ese momento compartió vestuario con Neymar, un jugador que le impresionó y no solo por sus habilidades con el balón.

"Para mí, Ney fue otra gran sorpresa. Es un tipo genial, con un espíritu de familia. Siempre que organizaba algo, lo hacía con toda la familia. Si venías con amigos, también eran bienvenidos, aunque no lo conocieran. Hacía que todos se sintieran como en casa. Eso es algo que tengo en mente porque yo soy así y me encanta esa forma de ver las cosas", concluyó Sergio Rico.