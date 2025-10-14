Lewandowski se rompe y está prácticamente descartado para El Clásico

Las lesiones se siguen cebando con el Fútbol Club Barcelona en este tramo inicial de la temporada. El último en caer ha sido Robert Lewandowski, que salvo una recuperación casi milagrosa, no podrá estar en El Clásico para jugar frente al Real Madrid.

El propio club culé informó en la mañana de este martes de la rotura en el bíceps femoral del muslo derecho. Esta lesión llega muy cerca de El Clásico que se disputará el próximo 26 de octubre y se antoja casi imposible que el delantero pueda estar en el Santiago Bernabéu.

Lewandowski acababa de reintegrarse este martes a la disciplina del Barça después de haber pasado unos días convocado con su selección en este parón internacional. De hecho, el delantero fue titular y disputó los 90 minutos en el último partido de Polonia ante Lituania.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐌𝐄́𝐃𝐈𝐂𝐎



El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión. pic.twitter.com/ffUADsnTzi — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 14, 2025

En este encuentro de la clasificación para el Mundial el ariete incluso llegó a marcar uno de los dos goles de la victoria polaca (0-2), tres puntos vitales para que Polonia tenga serias opciones de estar en el Mundial el próximo verano.

"El jugador Robert Lewandowski tiene una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja, y el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de la lesión", aseveró el Barcelona en un escueto comunicado, sin querer dar plazos para el regreso de su futbolista.

Problemas con las lesiones

La enfermería del FC Barcelona sigue teniendo más efectivos de los que a Hansi Flick le gustaría. A la nueva baja de Lewandowski hay que sumar las ya conocidas de Raphinha, Joan García, Gavi, Ter Stegen y Dani Olmo.

Los que se encuentran saliendo además de lesión son Lamine Yamal y Fermín. Demasiadas ausencias que han repercutido en el rendimiento del Barcelona en los últimos partidos, donde los culés acumulan dos derrotas consecutivas.

Este sábado el equipo de Flick vuelve a la acción y se enfrentará al Girona, uno de los equipos más débiles de este inicio de temporada. Los culés visitan Montilivi en busca de un triunfo sanador antes de enfrentar El Clásico la semana siguiente.