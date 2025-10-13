Joan Laporta, 63 años: "Prefiero el sexo al dinero. No necesito decir nada más. Es salud"

Los resultados que está registrando el Barça en su segunda etapa al frente de la presidencia del club hacen que Joan Laporta sea un dirigente feliz.

A pesar de los años convulsos que ha atravesado el club con los problemas económicos y la salida de Messi, a nivel deportivo se están cumpliendo con los objetivos y el conjunto azulgrana vuelve a ser candidato a todo.

El presidente del Barça ha sido uno de los invitados estrella en la inauguración del programa 'Bestial' en 3Cat y más allá de analizar la actualidad del club, Laporta no esquivó las preguntas sobre su vida privada, incluyendo su pasión por el sexo.

Joan Laporta, feliz de ser el presidente del Barça.

Preguntado sobre si prefiere el sexo o el dinero, el mandatario azulgrana se mostró muy convencido: "Prefiero el sexo al dinero. No necesito decir nada más. El sexo es salud".

Laporta también habló sobre su capacidad de amar al sentirse a día de hoy "muy querido, pero también he amado mucho. Amo con mucha pasión, soy muy auténtico cuando amo".

De los aspectos personales que debe mejorar reconoció que "tengo que cuidar los arrebatos porque soy apasionado. Cuando me enfado soy como una botella de cava. Exploto pero me dura muy poco, no soy rencoroso. No se puede vivir con rencor".

Respecto a su día como presidente del Barcelona explicó que "coordino inteligencias superiores a las mías. Escucho a mi gente cerca. Tengo una jefa de gabinete, Manana, que es de mi máxima confianza. Tengo los compañeros de junta, pido su opinión, tengo a mis hijos que ya han crecido y tienen su opinión... Y tienes que ser consciente de que sabes mucho menos que un entrenador, un director deportivo...".

"El Barça es muy inclusivo, acepta todas las formas de pensamiento, las ideologías. El Barça es más que un club porque representa Cataluña y al mismo tiempo es un club global. Esta es la grandeza del Barça, que admite a todo el mundo", argumentó por qué son más que un club.

En el plano deportivo también habló sobre su relación con Messi, reconociendo que "hemos tenido muy buena relación durante mucho tiempo. Cuando no renovamos el contrato se estropeó un poco. Y después más o menos la recuperamos".

El presidente declaró que espera que el club le pueda realizar "el gran homenaje que se merece". No obstante, el argentino ha mostrado cierto rencor hacia la directiva del club al hablar sobre su salida.

Con respecto a Hansi Flick, el presidente azulgrana mostró su versión cinéfila: "es Gladiator, parece Russell Crowe. Es un hallazgo, un gran entrenador. Es muy tratable, tiene buen sentimiento. Es alemanote, pero tiene sensibilidad con todo el mundo".

"Es muy exigente, no le puedes cambiar los planes porque es muy germánico. Pero al mismo tiempo tiene mucha sensibilidad. Estoy muy a gusto y muy contento con él", dijo Laporta sobre su entrenador.