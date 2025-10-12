El penúltimo homenaje de Jordi Alba antes de su adiós: la conexión inmortal con Messi y el piropo de Andrés Iniesta

Jordi Alba anunció hace apenas unos días que se retirará del fútbol profesional al final de la presente temporada. Sin embargo, el todavía jugador del Inter Miami se dio uno de sus últimos 'auto homenajes' en el reciente partido del conjunto estadounidense.

El lateral izquierdo demostró que sigue estando en plena forma a sus 36 años con un gran tanto en la goleada de su equipo ante el Atlanta United (4-0).

El español anotó el segundo gol del partido con una acción de mucha calidad y demostró además que la conexión con Leo Messi seguirá funcionando hasta que llegue el momento definitivo de colgar las botas para siempre.

El argentino, jugando con una pausa increíble y libre de presión, puso un balón largo desde su propio campo al espacio. Jordi Alba tiró el desmarque a la espalda del lateral derecho rival, y generó una situación de ventaja para quedarse mano a mano ante el guardameta del Atlanta.

El portero, que dudó si salir o quedarse en su portería, se quedó a medio camino y Jordi Alba vio el hueco perfecto para intentar una vaselina. El lanzamiento le salió perfecto y terminó superando al portero con un sutil toque por alto.

Corría el minuto 52 de encuentro y con este gol el Inter Miami encarriló esta victoria que le permite mantenerse tercero en la clasificación a cuatro puntos del liderato. Su presencia en los octavos de final del playoff por el título ya está prácticamente garantizada.

El homenaje completo

Al terminar el encuentro, Jordi Alba recibió la segunda parte del homenaje. Hace unos días anunció su retirada del fútbol a final de este año, como Sergio Busquets, y el Inter Miami aprovechó que jugaba en casa para que ofreciera unas palabras al público al final del choque.

"Quiero agradecer a mi familia, a mis padres, mi hermano por los valores que me han transmitido, y especialmente a los más importantes de mi vida que son mi mujer y mis hijos, por el apoyo que me han dado en mi carrera", afirmó Alba.

"Quiero agradecer a toda la afición del Inter Miami por el apoyo desde el primer día que llegué, a mis compañeros, a todos los trabajadores del club. Esto se acaba, pero aún queda un partido más, el 'playoff', intentaremos dejar al club en lo más alto", prosiguió.

Entre los mensajes de apoyo de sus compañeros, destacó el de Messi: "Fue un honor haber compartido tantos años junto a vos, tantos momentos lindos".

Luis Suárez definió como "maravillosa" la carrera del exinternacional español, que lo ganó todo con el Barcelona y con la selección española.

"Muchísimas felicidades por tu carrerón", aseguró Andrés Iniesta, que vivió una época de leyenda junto a Alba en el Barcelona.