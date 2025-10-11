El regreso de Tom Lockyer, el futbolista de la Premier League que estuvo muerto durante dos minutos y 40 segundos

La historia de Tom Lockyer trasciende el fútbol. El defensa galés de 30 años está cerca de protagonizar uno de los regresos más emotivos y significativos del deporte después de haber estado clínicamente muerto durante dos minutos y 40 segundos.

"Estoy encantado de decir que me han dado el alta para volver a jugar al fútbol, así que obviamente es increíble, todo por lo que he trabajado desde que ocurrió. Ha sido un largo camino, realmente lo ha sido. Todo está bien, así que estoy muy, muy feliz", dijo el futbolista en la BBC para anunciar su vuelta casi dos años después del episodio que le cambió la vida.

Fue el 16 de diciembre de 2023 durante un partido de la Premier League entre el Bournemouth y el Luton Town. En el minuto 65, de la nada, Tom Lockyer se desplomó repentinamente. Había sufrido un paro cardíaco.

It's an emotional one, this.



Tom Lockyer | The Final Farewell 🧡 — Luton Town FC (@LutonTown) October 8, 2025

Philip Billing, jugador del Bournemouth, fue el primero en solicitar asistencia médica. Los equipos médicos de ambos clubes actuaron con rapidez excepcional y lograron reanimarlo después de que su corazón se detuviera completamente.​

"Supe inmediatamente que esta vez era diferente", recordó Lockyer meses después. "La vez anterior desperté de algo parecido a un sueño, pero esta vez desperté de la nada. Podía ver inmediatamente por los paramédicos y los fisioterapeutas que había más pánico alrededor".

Larga recuperación

Después del incidente, Lockyer fue hospitalizado durante cuatro noches y se le implantó un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) para prevenir futuros episodios cardíacos. Este dispositivo puede detectar ritmos cardíacos peligrosamente irregulares y restaurar un ritmo normal mediante pequeñas descargas eléctricas.​

El camino de vuelta no fue sencillo. Justo cuando estaba a punto de regresar con el equipo sub-21 de Luton en diciembre de 2024, sufrió una lesión en los ligamentos del tobillo que requirió dos cirugías.

The fixture between AFC Bournemouth and Luton Town has been suspended.



All our thoughts are with Tom Lockyer at this time. 🧡 pic.twitter.com/cBQhMC5EHu — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

Esta nueva complicación retrasó su retorno varios meses más, lo que Edwards, su entrenador, describió como algo que "casi lo molestó más que lo que pasó hace un año".​

El pasado mes de julio acabó su vinculación con el Luton Town y actualmente se encuentra entrenando con Bristol Rovers, el club donde comenzó su carrera profesional y realizó 285 apariciones antes de trasladarse al Charlton Athletic.

La experiencia de Lockyer ha trascendido el ámbito deportivo. Se ha convertido en embajador de la Fundación Británica del Corazón , promoviendo la concienciación sobre el RCP después de que las habilidades del personal médico le salvaran la vida.

Reincidente

El de diciembre de 2023 no fue el primer colapso de Lockyer en el campo. Siete meses antes, sufrió una fibrilación auricular durante la final de los playoffs de la Championship en Wembley, donde Luton Town se clasificó para la Premier League al vencer al Coventry City.

Tras aquel incidente, se sometió a una cirugía cardíaca y recibió el visto bueno médico para regresar al fútbol.​

Sin embargo, el episodio de diciembre fue considerablemente más grave. Durante esos casi tres minutos críticos, Lockyer experimentó lo que describió como "muerte completa". Los servicios médicos utilizaron un desfibrilador para restaurar su ritmo cardíaco normal, salvándole la vida en el proceso.​