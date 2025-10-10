Quién es Gilberto Mora, el 'niño maravilla' que "sueña con jugar en el Madrid" y está brillando en el Mundial Sub-20 con México

El Mundial Sub-20 acostumbra a ser un torneo en el que todos los ojeadores de los grandes clubes del mundo tienen los dos ojos puestos en busca de encontrar la nueva estrella del fútbol. Un campeonato que han jugado varios de los mejores de la historia como Messi, Ronaldinho o Maradona y que tiene a Haaland como su último gran proyecto.

En esta edición, en la que España ya está en los cuartos de final de la mano de un Pablo García que es el gran líder de la generación, un futbolista mexicano de apenas 16 años está brillando con luz propia. Hablamos de Gilberto Mora.

De la generación del 2008, el impacto de Mora en el Mundial está siendo más que notable. Suma tres goles y dos asistencias en cuatro partidos y está guiando a la tricolor en un torneo en el que ya están en los cuartos de final. Ahí espera Argentina.

🎥16yrs old Gilberto Mora 2024/25 Season highlights 🇲🇽 pic.twitter.com/lqIODXbJh2 — 𝗖𝘂𝗹𝗲𝗿𝘀𝗴𝗿𝗮𝘀𝘀𝗿𝗼𝗼𝘁 (@culersgrasroot_) October 9, 2025

El centrocampista de los Xolos de Tijuana no solo está brillando en la Copa del Mundo, sino que también está rompiendo récords históricos. Debutó profesionalmente el 18 de agosto de 2024 con apenas 15 años y 10 meses convirtiéndose en el tercer jugador más joven en debutar en la Liga MX.

12 días después de su debut, anotó su primer gol profesional ante León convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en la Liga MX.

Gilberto Mora también ha batido récords con la selección de México. Fue el debutante más precoz de su historia con 16 años y 9 meses y la final de la Copa Oro le convirtió en el futbolista más joven en la historia en disputar y ganar una final internacional oficial superando a Pelé y Lamine Yamal.

El sueño madridista

Sus actuaciones han despertado el interés de los grandes clubes de Europa, pero parece que Mora tiene el deseo de jugar en el Real Madrid. Así lo confirmó Ignacio Ruvalcaba, encargado de las categorías inferiores de Xolos.

Gil Mora tiene un sueño, que es jugar en el Real Madrid, pero tiene los pies en la tierra. Siempre ve el fútbol y le encanta ver al Real Madrid, seguramente él se ve jugando allá", dijo.

Gilberto Mora, durante un partido del Mundial Sub-20. REUTERS

Ruvalcaba también reveló que en el club bromean constantemente con Mora sobre su pasión merengue: "Siempre bromeamos con él, porque es fan de un equipo de España, el Real Madrid. Él siempre ve esos partidos, cuando pierde o gana, apostamos cosas de niños".

Rafaela Pimenta, su representante, habló en México sobre la cotización en el mercado de la joya del fútbol mexicano: "Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora", bromeó Pimenta en una entrevista concedida a TUDN.