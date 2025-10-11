España - Georgia, clasificación para el Mundial: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

La Selección afronta una nueva etapa en los duelos ante Georgia y Bulgaria, dos partidos en los que puede igualar la mejor racha sin perder en encuentros oficiales de su historia: los 29 que logró con Vicente del Bosque entre 2010 y 2013.

En el camino hacia el Mundial 2026, tras las contundentes victorias frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), Luis de la Fuente se enfrenta ahora a la pérdida de buena parte de su once habitual. Del equipo que conquistó la Eurocopa 2024 solo repiten cuatro jugadores.

Las lesiones han golpeado con fuerza a España en esta ventana de octubre con las ausencias de Huijsen y Dani Olmo. Además, los encuentros de septiembre dejaron tanto bajas como polémicas: Nico Williams cayó lesionado ante Turquía el 7 de septiembre y se ha perdido seis partidos con el Athletic; mientras que Lamine Yamal volvió del parón con molestias en el pubis, se perdió tres encuentros, reapareció en dos… y volvió a resentirse de su lesión.

España siempre ganó a Georgia en partidos oficiales, incluso la goleó en las cuatro últimas citas de un duelo repetido en los trece años que se cumplen desde el primero de los precedentes.

Ante la selección frente a la que se 'bautizó' Lamine Yamal y se logró un impulso hacia la gloria en la Eurocopa 2024, solamente cosechó un mal resultado en ocho enfrentamientos, la derrota en un amistoso en Getafe en 2016, en un día en el que Vicente del Bosque también realizó numerosos cambios de su equipo tipo.

¿Cuándo se juega el partido entre España y Georgia para la clasificación del Mundial?

El tercer partido de la Selección en la clasificación para el Mundial de 2026 se disputa este sábado 11 de octubre a partir de las 20:45 hora peninsular. En México serán las 14:45, mientras que en Argentina serán las 16:45.

¿Dónde se juega el partido entre España y Georgia para la clasificación del Mundial?

Este choque que mide a los españoles con los georgianos se disputa en el estadio Martínez Valero. Un feudo con capacidad para 31.388 espectadores.

¿Dónde ver por TV el partido entre España y Georgia para la clasificación del Mundial?

El encuentro se podrá seguir en directo en La 1 de TVE y también online a través de la plataforma RTVE Play. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del duelo entre España y Georgia.