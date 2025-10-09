Muere Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años a causa de un cáncer de próstata

El fútbol argentino está de luto después de que en la noche del miércoles se conociera el fallecimiento del actual entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, a causa de un cáncer de próstata. El técnico padecía desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego uno de vejiga.

En la última semana su estado de salud había empeorado, por lo que el lunes Boca Juniors emitió un escueto comunicado para informar sobre su evolución: "Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club".

Sin embargo, apenas dos días después tuvo que informar sobre la fatal noticia: "El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!".

¡Gracias por tanta gloria, Miguel! 💙💛💙

En este último mes Russo fue hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones de su estado de salud.

El último partido de Boca Juniors en el que el técnico estuvo al frente del equipo fue el empate 2-2 del pasado 21 de septiembre ante Central Córdoba, ocasión en la que permaneció todo el partido sentado en el banquillo.

Su legado en el fútbol

A sus 69 años había alternado su presencia en el área técnica con las estancias en el hospital o en el domicilio como le obligaba la enfermedad que padecía, por lo que Claudio Úbeda -el segundo entrenador y su mano derecha- fue quien se hizo cargo del equipo.

En las últimas horas, poco se había sabido sobre el estado de salud de Russo, ya que su entorno decidió mantener todo con total discreción. El miércoles, el fútbol argentino despidió con profundo dolor a uno de sus entrenadores más representativos.

Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este…

El reciente período de 'Miguelo' en el banquillo Xeneize fue su tercer paso por el club: en su primera etapa duró solo un año, en el que logró la Copa Libertadores 2007 ante el Gremio brasileño y perdió la final del Mundial de Clubes ante el Milán.

En su segunda etapa, entre 2020 y 2021, logró una Superliga, una Copa de la Liga Profesional y fue eliminado en las semifinales de Copa Libertadores ante el Santos.

Durante la última participación destacada de Boca en el Mundial de Clubes, Russo tuvo el privilegio de estar al mando del equipo. A pesar de una dolorosa eliminación frente al Auckland City, el conjunto Xeneize plantó cara al Benfica y el Bayern Múnich.

Su carrera como jugador

Nacido en Lanús (provincia de Buenos Aires) el 9 de abril de 1956, Russo desarrolló una destacada carrera como futbolista en Estudiantes de La Plata, único club en el que jugó profesionalmente.

Mediocampista de marca y gran sentido táctico, fue clave en la conquista del Campeonato Metropolitano 1982 y del Nacional 1983, bajo la conducción de Carlos Bilardo y Eduardo Luján Manera.

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento.

En catorce temporadas jugó 420 partidos y marcó 11 goles. Así se convirtió en uno de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente del club platense.

"Estudiantes fue el club que me formó, más que como deportista, como hombre", dijo en 2020 en una entrevista 'Miguelo', quien como jugador registró además 17 partidos en la selección argentina entre 1983 y 1985.