Rafa Mir, futbolista del Elche, procesado por delito de agresión sexual con violencia

La juez titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria ha procesado a los futbolistas Rafa Mir por un delito de agresión sexual con empleo de violencia.

La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Rafa M.V. agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas a las que él, Pablo J.G. y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del ahora jugador del Elche CF, en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

La juez también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte del otro procesado, Pablo J.G., respecto a una segunda chica, hechos ocurridos igualmente en la piscina de la casa de Rafa M.V.

La juez ha requerido a Rafa M.V. que preste una fianza de 12.500 euros y a Pablo J.G. para que lo haga en la cuantía de 5.000 euros a fin de asegurar sus respectivas responsabilidades civiles en caso de que resultaran condenados.