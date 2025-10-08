Rafa Mir, antes de declarar ante el juez

Rafa Mir, antes de declarar ante el juez EFE

Fútbol

Rafa Mir, futbolista del Elche, procesado por delito de agresión sexual con violencia

El delantero cedido por el Sevilla tendrá que volver a declarar el lunes 13 de octubre por los hecho acontecidos el 1 de septiembre de 2024.

Más información: Las claves del 'caso Rafa Mir': su futuro judicial y deportivo tras la denuncia por agresión sexual

G.E.
Publicada
Actualizada

La juez titular de la Plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria ha procesado a los futbolistas Rafa Mir por un delito de agresión sexual con empleo de violencia.

La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción de la causa existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Rafa M.V. agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos chicas a las que él, Pablo J.G. y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio del ahora jugador del Elche CF, en una urbanización de la localidad valenciana de Bétera, concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

Rafa Mir abandonando el juzgado

La juez también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte del otro procesado, Pablo J.G., respecto a una segunda chica, hechos ocurridos igualmente en la piscina de la casa de Rafa M.V.

La juez ha requerido a Rafa M.V. que preste una fianza de 12.500 euros y a Pablo J.G. para que lo haga en la cuantía de 5.000 euros a fin de asegurar sus respectivas responsabilidades civiles en caso de que resultaran condenados.