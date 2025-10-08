La Liga 'se muda' a Estados Unidos: el Villarreal-Barça se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami el 20 de diciembre

El secreto a voces ya es oficial. LaLiga confirmó que el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona correspondiente a la jornada 17 se disputará en Miami, Estados Unidos.

El duelo entre 'El Submarino' y el conjunto culé se jugará el proximo 20 de diciembre de 2025, y el Hard Rock Stadium será el escenario de este histórico encuentro lejos de las fronteras españolas.

"Con este partido damos un paso histórico que proyecta a LaLiga y al fútbol español en una nueva dimensión. Entendemos y respetamos las inquietudes que pueda generar esta decisión, pero es importante ponerla en contexto: se trata de un solo encuentro dentro de los 380 que conforman la temporada", comentó Javier Tebas para justificar la decisión.

"LaLiga representa a millones de aficionados en todo el mundo, incluidos a muchos que siguen a sus equipos con pasión y merecen también la oportunidad de vivir al menos una vez la experiencia de verlos en directo. Este partido busca precisamente acercar nuestro fútbol a esa afición global sin menoscabar el compromiso con quienes cada jornada lo disfrutan en los estadios de España", prosiguió el presidente.

El pasado lunes LaLiga recibió el visto bueno de UEFA a esta aventura "con reticencia" y con "carácter excepcional". El organismo que dirige Ceferin advirtió de su preferencia por que las competiciones se disputen en territorio nacional, aunque dio luz verde tanto al Villarreal-Barça como al Milan-Como de Italia.

Los clubes, de acuerdo

Pese a que esta propuesta generó una gran discusión desde el inicio y provocó el rechazo de muchos aficionados, los clubes implicados están a favor de la medida, conscientes de que conseguirán un gran beneficio económico con este viaje.

"Para el Villarreal CF es una oportunidad histórica para poder seguir creciendo y tener visibilidad en un país tan importante como Estados Unidos. Con esta iniciativa podremos llegar a aficionados de otras partes del mundo", comentó Fernando Roig, presidente del Villarreal.

"Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona. Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EE.UU.", manifestó Joan Laporta por parte del Barça.

Las peñas del Villarreal dieron el OK también al partido, y 'El Submarino' permitirá viajar de forma gratuita a Miami a todos los aficionados que lo soliciten. Los que no se desplacen contarán con un 30% de descuento en su abono.

El Hard Rock Stadium, con capacidad para albergar a 65.000 espectadores, será el escenario que albergará el partido entre el Villarreal y el Barça.