Dean Huijsen abandona la concentración de la Selección por molestias musculares y le sustituye Laporte

Malas noticias para la selección española a tres días de su partido contra Georgia de la fase de clasificación para el Mundial. Dean Huijsen ha abandonado la concentración fruto de unos problemas musculares y será Laporte quien ocupe su lugar.

Así lo ha confirmado la propia Selección en un comunicado en el que afirma que el central del Real Madrid "llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración" y que "el martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva".

Se tomó por tanto la decisión de hacerle una "prueba médica que ha confirmado una lesión muscular de la que ya ha sido informado al Real Madrid".

El zaguero del club blanco se une a las bajas de Rodri Hernández y Lamine Yamal, quienes se cayeron de la convocatoria apenas unas horas después de la lista anunciada por Luis de la Fuente.

En su lugar se incorporará a la concentración Aymeric Laporte. El central del Athletic, que siempre ha sido una prioridad para Luis de la Fuente, regresa con España tras no hacerlo desde noviembre del año pasado. Su último partido fue el 15 de noviembre frente a Dinamarca en un partido del Grupo 4 de la Nations League.

Alonso, expectante

Mientras tanto, en el Real Madrid esperan que Huijsen esté disponible para el encuentro del Getafe del próximo 19 de octubre y los posteriores duelos frente a la Juventus en Champions y El Clásico del 26 de octubre.

Necesita el técnico tolosarra a Huijsen para paliar los problemas que está teniendo en la zaga fruto de las lesiones. Rüdiger, Arnold, Carvajal, Mendy... Tan solo cuenta con Militao y Alaba en el eje de la defensa.

Hasta el momento, Huijsen estaba siendo una pieza clave en el Real Madrid. No únicamente por su fiabilidad defensiva, sino también por su gran salida de balón. Bien es cierto que ha cometido algunos errores que han podido costar algún gol, pero su impacto está siendo muy positivo.