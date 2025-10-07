La FIFA confirma que el abuelo de Facundo Garcés nació en Argentina y no en Malasia

FIFA publicó este lunes el texto íntegro de la sentencia que confirma las sospechas sobre el 'caso Garcés'. El organismo reveló que Carlos Rogelio Fernández, abuelo del jugador del Alavés, nació en Villa María Selva, Santa Fe, Argentina.

La Federación de Malasia había presentado documentación falsa indicando que el abuelo nació en Penang, Malasia, el 29 de mayo de 1930. Este certificado fue entregado por la FAM el 20 de enero de 2025 para acreditar la elegibilidad de Garcés en la selección asiática.

FIFA comprobó mediante documentos oficiales que los certificados malayos fueron manipulados para alterar los lugares de nacimiento. La investigación reveló que las autoridades malayas "nunca recibieron los certificados de nacimiento originales" de los familiares de los jugadores involucrados en este escándalo.

Garcés debutó con la selección malaya el 10 de junio de 2025 en la victoria 4-0 contra Vietnam por las eliminatorias asiáticas. Un día después, la FIFA recibió una queja cuestionando la elegibilidad de varios jugadores, aunque inicialmente Garcés no estaba incluido en la denuncia.

El organismo abrió una investigación que se extendió a siete futbolistas, encontrando irregularidades en todos los documentos presentados por Malasia. La Comisión Disciplinaria de la FIFA fue contundente en su veredicto sobre la gravedad de las infracciones cometidas por todos los involucrados.

Los documentos presentados por la FAM son falsos y los jugadores los utilizaron para evadir el reglamento de la FIFA, según determinó el organismo. La FIFA estableció que los certificados "fueron manipulados para alterar el lugar de nacimiento que se indica en ellos" de manera deliberada.

La sanción

Garcés recibió una sanción de 12 meses de inhabilitación para participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol internacional. La sanción se hizo efectiva desde el 26 de septiembre de 2025 y afecta también a otros seis jugadores involucrados en este escándalo.

Cada jugador debe pagar además una multa de 2.000 francos suizos, aproximadamente 2.140 euros, como sanción económica individual. La Federación de Malasia recibió una multa de 350.000 francos suizos, cerca de 375.000 euros, por presentar documentación falsificada ante la FIFA.

El club vasco se vio obligado a apartar a Garcés de la dinámica del equipo hasta resolver definitivamente su situación legal. El defensor había sido titular indiscutible para Coudet, jugando todos los minutos en las primeras jornadas de La Liga.

El caso involucra a tres futbolistas argentinos: Garcés, Imanol Machuca y Rodrigo Holgado, todos con documentación falsificada. En el caso de Machuca, se comprobó que su abuela nació en Roldán, Santa Fe, no en Penang como se había declarado falsamente.

La apelación

Sin embargo, la Federación de Malasia anunció este martes que apelará la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. "Todos los documentos y las pruebas de apoyo relacionados con este asunto están completos y listos para ser presentados a la FIFA lo antes posible a través de los canales oficiales", apuntan en el comunicado.

"La FAM considera que esta descripción es inexacta e injusta", apunta el texto, que remarca que todos los documentos relativos a la elegibilidad de los jugadores fueron "verificados" y los deportistas "actuaron de buena fe".

"La FAM mantiene su compromiso de defender los intereses del fútbol nacional, proteger los derechos de los jugadores y garantizar que este proceso se desarrolle de forma transparente y conforme a las normas", subraya el comunicado del ente malasio.