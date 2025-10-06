UEFA autoriza con "reticencia" y de forma "excepcional" el partido de La Liga entre Villarreal y Barça en Miami

UEFA ha aprobado este lunes mediante un comunicado oficial la aprobación de la disputa en Miami del Villarreal-Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de La Liga.

El organismo del fútbol europeo da su visto bueno, pero aclara que lo hace "con reticencia" y que la decisión es de "carácter excepcional".

UEFA ha reiterado su clara oposición a que los partidos de ligas nacionales se disputen fuera de su país de origen, pero ha decidido dar el OK a las dos solicitudes presentadas de jugar partidos fuera de su país, como son las del Villarreal-Barcelona y Milán-Como.

Al anunciar la decisión, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo: "Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones".

"Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado", añadió.

"Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local", añadió.

Comunicado de UEFA

La UEFA ha reiterado hoy su clara oposición a que los partidos de liga nacionales se disputen fuera de su país de origen.

Tras la reunión de su Comité Ejecutivo en Tirana el mes pasado, la UEFA realizó nuevas consultas con las partes interesadas para evaluar el alcance de las implicaciones del asunto, tras las solicitudes que recibió de las asociaciones nacionales de fútbol de España e Italia.

Esa consulta confirmó la falta generalizada de apoyo que ya habían expresado los aficionados, otras ligas, clubes, jugadores e instituciones europeas en torno al concepto de trasladar los partidos de las ligas nacionales al extranjero.

Sin embargo, dado que el marco regulatorio pertinente de la FIFA, actualmente en revisión, no es lo suficientemente claro ni detallado, el Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido, a regañadientes, aprobar, con carácter excepcional, las dos solicitudes que se le han remitido.

La UEFA contribuirá activamente a la labor continua de la FIFA para garantizar que las futuras normas preserven la integridad de las competiciones nacionales y la estrecha relación entre los clubes, sus aficionados y las comunidades locales.