Los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey: derbis, regresos o duelos fraternales en una fase con alicientes
112 equipos de seis categorías darán el pistoletazo de salida al torneo el 28 de octubre. Madrid, Barça, Atlético y Athletic, exentos por la Supercopa de España
La Copa del Rey 25-26 ya está en marcha. 112 de los 116 equipos que competirán en torneo copero ya conocen sus rivales de una primera ronda en la que están exentos tanto el Real Madrid, como el Barça, el Atlético y el Athletic fruto de jugar la Supercopa de España.
En total, hasta 56 partidos se jugarán en esta ronda inicial en la que todos los equipos se han emparejado en función de su categoría y su proximidad. Hay representadas hasta seis categorías del fútbol español que van desde competiciones territoriales hasta la Primera División.
La competición, que arrancará próximo martes 28 de octubre, trendrá varios partidos con alicientes. Uno de ellos será el de la SD Negreira, club que se ha hecho viral por su nombre, quien se verá las caras frente a la Real Sociedad.
Será un momento de reencuentros como el de Sergio León como jugador del Palma del Río frente al Betis, el derbi malagueño entre el Estepona y el Málaga o el enfrentamiento entre los hermanos Mayoral en el Inter de Valdemoro - Getafe.
Todas las eliminatorias se jugarán a partido único y siempre en el campo del equipo de categoría más baja. Los ganadores pasarán a la segunda ronda, una fase en la que tampoco estarán todavía ninguno de los cuatro equipos de la Supercopa.
Primera ronda de la Copa del Rey 25-26
Getxo CD - Deportivo Alavés
SD Negreira - Real Sociedad
Puerto de Vega CF - RC Celta de Vigo
Ourense CF - Real Oviedo
Cuadal Deportivo - Sporting de Gijón
CD Atlético Tordesillas - Burgos CF
CD Tropezón - Cultura y Deportiva Leonesa
Portugalete - Real Valladolid
Náxara CD - SD Eibar
Atlético Astorga - CD Mirandés
SD Logroñés - Racing de Santander
UD Sámano - RC Deportivo
CD Numancia - Arenas Club
UD Logroñés - SD Ponferradina
UP Langreo - Racing de Ferrol
Real Ávila - Real Avilés Industrial
UD Ourense - Pontevedra CF
Atlètic Sant Just - RCD Mallorca
CD Sant Jordi - Osasuna
Atlètic Lleida - Espanyol
Constància - Girona
Valle de Egües - Andorra
Mutilvera - Zaragoza
Utebo - Huesca
Poblense - Sabadell
Ebro - Tarazona
Reus FC Reddis - CE Europa
Atlético Baleares - Nàstic
Sant Andreu - CD Treuel
UD Los Garres - Elche
Atlético Palma de Río - Real Betis
UD Maracena - Valencia CF
Toledo - Sevilla FC
Orihuela CF - Levante UD
CD Ciudad de Lucena - Villarreal CF
Granada CF - Cieza
Estepona - Málaga
Lorca Deportiva - Almería
UCAM Murcia - Cádiz
Club Atlético Antoniano - CD Castellón
FC La Unión Atlético - AD Ceuta
Torrent CF - Torremolinos
Puente Genil - Cartagena
Real Jaén CF - CD Eldense
Real Murcia - Antequera
Inter de Valdemoro - Getafe
Yuncos - Rayo Vallecano
CD Azuaga - Leganés
San Fernando - Albacete Balompié
CD Extremadura - Las Palmas
Navalcarnero - AD Mérida
Rayo Majadahonda - Talavera de la Reina
CD Quintana del Rey - UD Ibiza
RSD Alcalá - CD Tenerife
CD Guadalajara - Cacereño