Los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey: derbis, regresos o duelos fraternales en una fase con alicientes

La Copa del Rey 25-26 ya está en marcha. 112 de los 116 equipos que competirán en torneo copero ya conocen sus rivales de una primera ronda en la que están exentos tanto el Real Madrid, como el Barça, el Atlético y el Athletic fruto de jugar la Supercopa de España.

En total, hasta 56 partidos se jugarán en esta ronda inicial en la que todos los equipos se han emparejado en función de su categoría y su proximidad. Hay representadas hasta seis categorías del fútbol español que van desde competiciones territoriales hasta la Primera División.

La competición, que arrancará próximo martes 28 de octubre, trendrá varios partidos con alicientes. Uno de ellos será el de la SD Negreira, club que se ha hecho viral por su nombre, quien se verá las caras frente a la Real Sociedad.

¡¡Alegrón en el vestuario del Puerto de Vega CF!!



Se las verán con el @RCCelta en esta Copa del Rey.#LaCopaMola🏆 | #CopaDelReyMAPFRE pic.twitter.com/HOVMBcAren — RFEF (@rfef) October 6, 2025

Será un momento de reencuentros como el de Sergio León como jugador del Palma del Río frente al Betis, el derbi malagueño entre el Estepona y el Málaga o el enfrentamiento entre los hermanos Mayoral en el Inter de Valdemoro - Getafe.

Todas las eliminatorias se jugarán a partido único y siempre en el campo del equipo de categoría más baja. Los ganadores pasarán a la segunda ronda, una fase en la que tampoco estarán todavía ninguno de los cuatro equipos de la Supercopa.