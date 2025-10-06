Sorteo de la Copa del Rey

Sorteo de la Copa del Rey RFEF

Fútbol

Los partidos de la primera ronda de la Copa del Rey: derbis, regresos o duelos fraternales en una fase con alicientes

112 equipos de seis categorías darán el pistoletazo de salida al torneo el 28 de octubre. Madrid, Barça, Atlético y Athletic, exentos por la Supercopa de España

Más información: El otro Negreira del fútbol que está a un paso de la Copa: "Quieren que juguemos contra el Madrid y ver si hay revuelo"

Publicada
Actualizada

La Copa del Rey 25-26 ya está en marcha. 112 de los 116 equipos que competirán en torneo copero ya conocen sus rivales de una primera ronda en la que están exentos tanto el Real Madrid, como el Barça, el Atlético y el Athletic fruto de jugar la Supercopa de España.

En total, hasta 56 partidos se jugarán en esta ronda inicial en la que todos los equipos se han emparejado en función de su categoría y su proximidad. Hay representadas hasta seis categorías del fútbol español que van desde competiciones territoriales hasta la Primera División.

La competición, que arrancará próximo martes 28 de octubre, trendrá varios partidos con alicientes. Uno de ellos será el de la SD Negreira, club que se ha hecho viral por su nombre, quien se verá las caras frente a la Real Sociedad.

Será un momento de reencuentros como el de Sergio León como jugador del Palma del Río frente al Betis, el derbi malagueño entre el Estepona y el Málaga o el enfrentamiento entre los hermanos Mayoral en el Inter de Valdemoro - Getafe.

Todas las eliminatorias se jugarán a partido único y siempre en el campo del equipo de categoría más baja. Los ganadores pasarán a la segunda ronda, una fase en la que tampoco estarán todavía ninguno de los cuatro equipos de la Supercopa.

Primera ronda de la Copa del Rey 25-26

Getxo CD - Deportivo Alavés

SD Negreira - Real Sociedad

Puerto de Vega CF - RC Celta de Vigo

Ourense CF - Real Oviedo

Cuadal Deportivo - Sporting de Gijón

CD Atlético Tordesillas - Burgos CF

CD Tropezón - Cultura y Deportiva Leonesa

Portugalete - Real Valladolid

Náxara CD - SD Eibar

Atlético Astorga - CD Mirandés

SD Logroñés - Racing de Santander

UD Sámano - RC Deportivo

CD Numancia - Arenas Club

UD Logroñés - SD Ponferradina

UP Langreo - Racing de Ferrol

Real Ávila - Real Avilés Industrial

UD Ourense - Pontevedra CF

Atlètic Sant Just - RCD Mallorca

CD Sant Jordi - Osasuna

Atlètic Lleida - Espanyol

Constància - Girona

Valle de Egües - Andorra

Mutilvera - Zaragoza

Utebo - Huesca

Poblense - Sabadell

Ebro - Tarazona

Reus FC Reddis - CE Europa

Atlético Baleares - Nàstic

Sant Andreu - CD Treuel

UD Los Garres - Elche

Atlético Palma de Río - Real Betis

UD Maracena - Valencia CF

Toledo - Sevilla FC

Orihuela CF - Levante UD

CD Ciudad de Lucena - Villarreal CF

Granada CF - Cieza

Estepona - Málaga

Lorca Deportiva - Almería

UCAM Murcia - Cádiz

Club Atlético Antoniano - CD Castellón

FC La Unión Atlético - AD Ceuta

Torrent CF - Torremolinos

Puente Genil - Cartagena

Real Jaén CF - CD Eldense

Real Murcia - Antequera

Inter de Valdemoro - Getafe

Yuncos - Rayo Vallecano

CD Azuaga - Leganés

San Fernando - Albacete Balompié

CD Extremadura - Las Palmas

Navalcarnero - AD Mérida

Rayo Majadahonda - Talavera de la Reina

CD Quintana del Rey - UD Ibiza

RSD Alcalá - CD Tenerife

CD Guadalajara - Cacereño