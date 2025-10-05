Jumpers vs. Ibai Llanos o la revolución del fútbol humilde: el 'snack' que desafía al equipo de cuarta catalana del 'streamer'

Jamás una liga tan humilde había despertado tanto revuelo. La Cuarta Catalana, la décima división del fútbol español, se ha convertido en el fenómeno mediático más inesperado del año.

Todo comenzó el pasado mes de agosto, cuando Ibai Llanos presentó oficialmente Ronin FC, su nuevo proyecto futbolístico. El popular streamer decidió fundar su propio club desde cero, compitiendo en la categoría más baja del fútbol catalán.

"Para el que no lo sepa, Ronin significa samurái sin amo, algo así como un samurái rebelde que siempre pelea por lo suyo y que nunca se rinde", explicó Ibai durante la presentación del equipo.

El anuncio revolucionó por completo una competición que tradicionalmente permanecía en el anonimato. Equipos acostumbrados a jugar ante 40 o 50 personas de pronto se vieron catapultados al centro del foco mediático nacional.

El nacimiento de una estrella mediática

Ronin FC no es un proyecto cualquiera. Ibai ha invertido recursos considerables para crear un equipo competitivo, fichando jugadores con experiencia en canteras de Primera División y excomponentes de la Kings League.

La plantilla está diseñada con un objetivo claro: ascender de categoría. Nombres como Ricard Pujol, que jugó en el Espanyol y la Ponferradina, o 'Josi' Quintero, campeón de la Youth League, forman parte de un proyecto que aspira a crecer paso a paso.

Los partidos se disputan en el Campo Municipal 25 de Septiembre de Rubí, con entrada gratuita. Además, Ibai retransmite todos los encuentros a través de su canal de Twitch, alcanzando cifras impensables para esta categoría.

El debut oficial llegó hace una semana con una goleada por 9-0 al CF Vallirana. El campo se llenó dentro de su capacidad, mientras más de 20.000 personas siguieron el encuentro en directo por Twitch. Este domingo vuelven a jugar.

La respuesta de Jumpers: genialidad o locura

Mientras Ibai construía su proyecto, la marca aragonesa Jumpers ideó una estrategia que ha dado mucho que hablar. En lugar de intentar patrocinar al equipo del streamer, decidieron apostar por sus rivales.

"Nosotros somos humildes y patrocinamos a gente que se esfuerza, como nosotros nos esforzamos mucho, pero que a veces no puede llegar a donde quiere llegar", explica Rafa Arellano, CMO de Jumpers, en diálogo con EL ESPAÑOL.

La filosofía de la marca encaja perfectamente con su estrategia de mercado. "Nosotros nos encontramos cuando estamos en el mercado que competimos contra grandes multinacionales americanas, con presupuestos gigantescos, que a nosotros nos resulta difícil", añade el directivo.

Jumpers ha patrocinado a 12 de los 15 equipos que componen el grupo 25 de Cuarta Catalana. La marca ofrece presencia en camisetas, petos de entrenamiento y vallas publicitarias, además de un apoyo económico directo.

"Para nosotros la idea siempre fue esta. Entonces sí, vamos a apoyar a estos equipos pequeños", confirma Rafa. La estrategia nunca contempló intentar patrocinar a Ronin FC: "No lo intentamos, no creemos que hubiera sido posible".

Una oportunidad de oro para los humildes

La llegada de Jumpers ha supuesto un balón de oxígeno para equipos que tradicionalmente sobreviven con recursos mínimos. En muchos casos, los jugadores deben pagar una cuota mensual de entre 25 y 30 euros para poder competir.

"Son equipos que están jugando principalmente por ilusión", reconoce el CMO de Jumpers, que describe la realidad de estos clubes: "Muchas veces tienen que pagarse ellos gran parte de las cosas".

Isidre Campdevanol, presidente del Vallirana, primer rival de Ronin FC, recibe con entusiasmo esta nueva situación. "Cada año entra en la liga algún equipo nuevo y es verdad que este verano ha habido mucho ruido, llamadas de medios de comunicación, una situación a la que no estábamos acostumbrados", explica en declaraciones facilitadas a EL ESPAÑOL.

El dirigente admite su sorpresa por el patrocinio: "El patrocinio de Jumpers ha sido algo inesperado, no esperaba algo así en esta categoría, pero hay que aprovechar y agradecer este caramelo".

Joan Sañas, presidente del Pallejà, otro de los equipos beneficiados, coincide en valorar positivamente el impacto mediático: "Esta situación nos va a dar visibilidad y va ayudar a que la gente conozca una categoría hasta ahora anónima".

El fenómeno de las gradas llenas

El cambio ha sido espectacular. Campos que antes recibían a unas pocas decenas de aficionados ahora registran problemas de aforo. "Incluso en algún partido vamos a estar al límite del aforo, cuando antes venían 40 o 50 personas", confirma Joan Sañas.

El impacto económico para estos clubes resulta fundamental. "Hasta ahora sólo teníamos patrocinios locales, ahora tenemos una repercusión que no teníamos y lo vemos como algo positivo", añade el presidente del Pallejà.

Jumpers ha conseguido su objetivo inicial: "Nosotros el objetivo que tenemos es por un lado dar visibilidad a la liga, por otro hacer una acción que sea graciosa y simpática para todo el mundo", explica Rafa.

Imagen de la campaña de patrocinio de Jumpers

Los números avalan el éxito de la campaña: "Nos contaron el otro día que en el partido de la semana pasada fueron 3.000 personas al campo a ver. Pues mira, objetivo conseguido".

La flexibilidad como clave del éxito

El patrocinio de Jumpers no sigue un patrón rígido. La marca se ha adaptado a las circunstancias particulares de cada club: "Nos hemos ido amoldando a lo que cada equipo podía hacer".

Algunos equipos ya tenían compromisos previos: "Sobre el logo, alguno nos decía: 'No, mira, mejor en la parte de arriba de la manga porque ya tengo otro patrocinio'. Y nuestra respuesta siempre era: 'Perfecto'".

La cantidad económica del patrocinio, que la marca prefiere reservarse cuestionada por este diario, tampoco ha sido motivo de conflicto: "Ha sido una cantidad fija, pero que sabíamos que era una cantidad relevante para ellos y que les iba a ayudar".

Los pocos equipos (2) que han rechazado la oferta no lo han hecho por motivos económicos: "Los que no han aceptado no ha sido porque no nos hayamos puesto de acuerdo en la cantidad. Ha sido porque tenían otro motivo distinto por el cual no podían entrar en el patrocinio".

Una estrategia sin límites definidos

Jumpers no tiene planes cerrados a largo plazo. "No sabemos a dónde nos va a llevar esto, no lo sabemos muy bien", reconoce Rafa con honestidad.

La marca mantiene su filosofía de improvisación creativa: "Siempre solemos buscar hacer cosas divertidas, con lo cual durante el año nos surgirán oportunidades para hacer contenido". El enfoque se basa en la observación y la adaptación: "Durante el año iremos viendo lo que va pasando".

Lo que comenzó como el 'capricho' de un streamer se ha transformado en un fenómeno que trasciende el ámbito deportivo. La Cuarta Catalana ha conseguido una repercusión mediática inimaginable, convirtiendo partidos de equipos aficionados en eventos seguidos por miles de personas.

El estreno de Ronin FC en la cuarta división catalana Ronin FC

La campaña de Jumpers ha generado más de 121 millones de impactos en medios y redes sociales, posicionándose como la segunda iniciativa con mayor repercusión de la historia de la marca.

La estrategia ha resultado tan efectiva que algunos expertos la consideran un ejemplo de ambush marketing inteligente, consiguiendo la misma exposición que habría supuesto patrocinar directamente a Ronin FC, pero por una fracción del coste.

El fútbol más humilde ha encontrado su momento de gloria. Entre el proyecto mediático de Ibai Llanos y la astuta respuesta comercial de Jumpers, la Cuarta Catalana se ha convertido en la liga más viral de España, demostrando que en el fútbol, como en la vida, David también puede plantar cara a Goliat.