Los 'niños' Mayulu-Mbaye bajan de las nubes a un Barça que estuvo a merced del plan diseñado por Luis Enrique

Luis Enrique se sacó de la chistera un truco de magia que nadie vio venir, tampoco Hansi Flick y eso que el alemán -junto con su staff técnico- había estudiado al detalle a todos los jugadores que conforman la plantilla del vigente campeón de Europa. Suspendió el de Heidelberg porque no fue capaz de ver cómo unos jóvenes de 17 y 19 años la podían liar en Barcelona.

La segunda jornada de la fase liguera de la Champions reunió a dos clubes que bien podrían estar el próximo 30 de mayo en el Puskás Arena de Budapest y, a pesar de las bajas que presentaba el Paris Saint-Germain en ataque, este volvió a ser letal con dos jugadores... desconocidos.

Ibrahim Mbaye (24 de enero 2008) y Senny Mayulu (17 de mayo 2006) dinamitaron la inédita defensa que planteó Flick. Mientras el delantero centro marcó su segundo gol de la temporada -el primero en la Champions-, el extremo de 17 años volvió loco a Koundé primero y a Gerard Martín después.

Mayulu define ante Szczesny para marcar el gol del empate ante el Barça. Reuters

Cuando mejor estaba jugando el Barça, Nuno Mendes inició un contraataque que Mayulu terminó de ejecutar a la perfección adelantándose a Cubarsí e imponiendo su valentía ante el ímpetu del lateral del Barça por evitar que armara la pierna.

No lo consiguió. El delantero francés se estrenó en Europa ante el semifinalista de la pasada edición y con quien primero fue a celebrarlo fue con su amigo Mbaye, quien se fue de vacío de Montjuïc en cuanto a goles y asistencias, aunque dio un recital en la banda.

Los trucos de Luis Enrique

El 16 de agosto de 2024, Mbaye hizo historia al convertirse en el jugador más joven en ser titular con el PSG, con apenas 16 años, 6 meses y 23 días, superando el récord de Warren Zaïre-Emery.

La apuesta de Luis Enrique le salió a la perfección. El extremo contribuyó a la victoria de su equipo ante Le Havre por 4-1 en el primer partido de la temporada. El Parque de los Príncipes ya estaba ilusionado con un joven chico que venía de brillar durante la pretemporada.

Mbaye recorta a Rashford durante el partido ante el Barça. Reuters

En el amistoso ante el SK Sturm Graz cumplió su sueño de marcar su primer gol con la camiseta del equipo de sus sueños. Su versatilidad ofrece un abanico de recursos a Luis Enrique que no los va a desaprovechar.

Y es que si algo le gusta al asturiano es la implicación de todos sus jugadores en tareas defensivas y eso es precisamente lo que le da el joven Mbaye, a quien no duda en elogiarle cada vez que pueda.

El talento de Mayulu

"Mayulu tiene mucho nivel. Ya lo conoceréis. Reúne muchas cosas. Puede jugar por dentro, por fuera, le pega con las dos piernas... tengo mucha suerte", reconoció Luis Enrique al término del partido ante el Barça.

Y es que el francés es el jugador de "perfil perfecto" para el estilo de juego que practica el PSG, tal y como ha reconocido el propio Lucho. Debutó el 7 de enero de 2024 y apenas dos semanas después marcó su primer gol como profesional.

Mayulu celebra el gol del empate ante el Barça. Reuters

Sin embargo, el momento más importante de su carrera fue cuando marcó el quinto gol en la victoria ante el Inter de Milán en la final de la Champions. Con un 90% de precisión de pase en los ocho partidos disputados esta temporada, Mayulu ha conseguido abrirse hueco en la plantilla parisina.

A pesar de las bajas, el PSG ha conseguido sacar adelante el partido más difícil disputado hasta la fecha: ante el Barça, en Montjuïc y con Doué, Dembelé y Kvaratskhelia lesionados. No obstante, con la irrupción de Mbaye y Mayulu, Luis Enrique no parece estar muy preocupado. El futuro del conjunto parisino parece que estará en buenas manos.