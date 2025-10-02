Hamrun Spartans hace historia para Malta: el estreno europeo de un club con sabor brasileño

El 27 de agosto de 2025 quedará grabado en letras doradas en la historia del fútbol maltés. Ese día, el Hamrun Spartans FC rompió décadas de sueños postergados y se convirtió en el primer club de Malta en clasificarse a una fase europea.

El nombre resonó como un eco triunfal por toda Europa: Malta había conquistado su lugar en la Conference League. Ningún equipo maltés había pisado jamás una fase principal de competición continental. El pequeño archipiélago mediterráneo rompía siglos de invisibilidad futbolística.

La hazaña llegó tras vencer al RFS de Letonia por un global de 3-2. En casa, los Spartans se impusieron 1-0 con gol de Saliou Thioune. En Riga, un dramático 2-2 les bastó para sellar el pasaporte histórico.

👏 Welcome, Hamrun Spartans – Malta’s first ever club in our men’s club competitions!



🎉 Their qualification for the #UECL means that 52 of our 55 national associations have now been represented on the European stage, a new record. pic.twitter.com/dtk9AWt9r1 — UEFA (@UEFA) August 29, 2025

Malta se convertía así en la quincuagésima segunda federación con representación en una fase europea. Un hito que trascendía las fronteras deportivas y ponía al archipiélago en el mapa continental, generando además 3,2 millones de euros garantizados por la UEFA.

Los rivales en esta Conference League histórica incluyen nombres resonantes: Shakhtar Donetsk, Shamrock Rovers, Jagiellonia, Lausanne-Sport, Samsunspor y Lincoln Red Imps. Un sorteo que promete aventuras épicas para el modesto conjunto de Hamrun, población de apenas 8.800 habitantes.

Un club centenario con alma brasileña

Fundado en 1907 como Hamrun Liberty, el club cambió su denominación actual en 1946. Ciento dieciocho años de historia avalan una trayectoria marcada por once títulos de liga, siendo el último la corona conseguida en la temporada 2024-25.

Los títulos llegaron en épocas doradas: 1913-14, 1917-18, 1946-47, y especialmente en los años ochenta y noventa con cuatro conquistados entre 1982 y 1991. Tras tres décadas de sequía, el renacimiento llegó bajo la era Joseph Portelli desde 2020.

El magnate constructor Joseph Portelli revolucionó al club con una inversión anual de 1,5 millones de euros. Su visión ambiciosa transformó a un equipo modesto en el dominador absoluto del fútbol maltés, conquistando cinco de los últimos seis campeonatos ligueros.

Pero el sello distintivo actual del Hamrun radica en su marcado acento brasileño, liderado por una figura singular: Eder. El extremo derecho de 36 años se ha convertido en el alma de este proyecto multicultural desde su llegada en 2022.

Eder Bruno Domingos, como figura en los registros oficiales, aporta tres temporadas de experiencia acumulada en el fútbol maltés. Su presencia en el dorsal 25 trasciende los números: representa la sabiduría futbolística que necesita un equipo en momentos decisivos como la clasificación europea.

El brasileño participó en todas las eliminatorias continentales de esta temporada histórica. Desde los playoffs de Champions League contra Dynamo Kiev hasta la clasificación definitiva ante RFS, acumulando 148 minutos cruciales en los dos enfrentamientos contra los letones.

Su perfil de jugador maduro, con experiencia en divisiones brasileñas antes de recalar en Malta, lo convierte en referencia para el resto de compatriotas. Rafael Compri (lateral derecho titular), Jonny Robert (delantero que regresó en 2025 tras ganar dos ligas y una Supercopa), y los suplentes Célio, Emerson Marcelina y Elionay completan la colonia carioca.

El sueño dorado de Joseph Portelli

La historia del Hamrun moderno es inseparable de Joseph Portelli, empresario constructor que transformó su pasión infantil en un proyecto deportivo revolucionario. Su llegada en 2020 marcó el renacer de un club dormido durante décadas en profundidades ligueras.

Portelli no oculta sus ambiciones continentales. "Prometí llevar al equipo a la fase de grupos de una competición internacional, aunque muchos dudaran", declaró el magnate maltés. Su apuesta por jugadores brasileños obedece a una estrategia clara: calidad técnica superior al promedio insular.

Jospeh Portelli, presidente del Hamrun Spartans. EFE

La inversión millonaria anual del empresario incluye infraestructuras, fichajes internacionales y un proyecto deportivo integral. Su objetivo trasciende Malta: adquirir un club italiano o inglés de categoría superior para expandir su imperio futbolístico más allá del Mediterráneo.

El propio Portelli, ex internacional sub-16 maltés, mantiene vivo su sueño juvenil de jugar en primera división. En 2024 intentó registrarse como futbolista, generando polémica en el fútbol local, aunque finalmente la federación maltesa rechazó su inscripción reglamentaria por normativas vigentes.

Malta rompe el maleficio continental

Durante décadas, Malta representó una anomalía en el fútbol europeo. Miembro de FIFA desde 1959 y UEFA desde 1960, la selección nacional participó en todas las eliminatorias continentales y mundiales sin lograr jamás la clasificación para una fase final.

Los clubes malteses corrieron suerte similar en competiciones europeas. Generaciones enteras de futbolistas isleños contemplaron cómo equipos de federaciones similares alcanzaban fases avanzadas mientras Malta permanecía en el anonimato continental, limitada a rondas preliminares y eliminaciones tempranas sistemáticas.

El sistema de coeficientes UEFA relegaba sistemáticamente a los representantes malteses a enfrentamientos contra gigantes europeos en rondas iniciales. Esta desigualdad estructural perpetuaba un círculo vicioso que impedía el desarrollo y la competitividad del fútbol insular durante décadas de frustraciones.

La clasificación del Hamrun rompe este maleficio histórico. Malta abandona el grupo de países sin representación en fases principales europeas, uniéndose a una selecta lista que incluye a todas las federaciones del continente con tradición futbolística consolidada y reconocimiento internacional establecido.