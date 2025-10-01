El PSG más lastrado asalta Montjuïc y deja helado al Barça con un gol de Gonçalo Ramos en el último minuto

El delantero portugués culminó una contra en el tramo final para ajusticiar a un Barça que nadó para morir en la orilla.

Barcelona

PSG

Resistió y aguantó... hasta el último minuto. El Barça murió en la orilla después de nadar durante toda la segunda mitad contra un Paris Saint-Germain tan superior como lastrado por las bajas. Sin Dembélé, el flamante Balón de Oro, los franceses demostraron que van en serio a defender el título. [Así vivimos el partido de Champions League entre el FC Barcelona y el PSG]

Los culés, con Luis Figo presenciando todo atentamente desde el palco, se adelantaron con el gol de Ferran en la primera parte. Sin embargo, terminaron pidiendo la hora descaradamente ante un equipo de Luis Enrique que venía con la lección bien aprendida.

Tuvo media hora buena el equipo de Flick en todo el partido. En el resto del encuentro los de 'Lucho' mandaron en Montjuïc y dejaron con un palmo a los culés en el que era su primer partido serio de la temporada.

El Barça, de más a menos

El increíble cartel de este partido venía irremediablemente marcado por las bajas. Sin Raphinha, sin Dembélé, sin Gavi, sin Kvaratskhelia... Muchas de las mejores estrellas no podían pisar el césped de Montjuïc por uno u otro motivo, especialmente castigado el PSG en este aspecto.

Para remediarlo, estaba Lamine Yamal. Su acción en el minuto 1 de encuentro levantó a todos los presentes de sus asientos y empezó a intimidar al Paris Saint-Germain. Una ruleta para marcharse de dos rivales a la vez pegado a la banda y un pase posterior a Ferran para una acción a la que le faltó poco para convertirse en uno de los goles de la Champions.

Se sentía a gusto Lamine en estos primeros compases y eso significaba peligro para los parisinos. El dominio territorial fue del Barça, impulsado por su condición de local, pero es cierto que el PSG no sufría en exceso. Había hecho bien los deberes Luis Enrique.

Koundé se lleva el balón ante Barcolá. REUTERS

La primera del PSG la tuvo Zabarnyi. El central remató dentro del área un córner y empezó a avisar de que los franceses están aquí para defender su título de campeones, ese que tanto tiempo les ha costado ganarse.

El gran susto, sin embargo, llegó en el área contraria. Lamine puso música con un pase de exterior a la espalda de la defensa para que Ferran encarara a Chevalier, se marchara de él y disparara a puerta vacía. Se cantaba el gol, pero apareció de manera milagrosa Zabarnyi para abortar el peligro en el último segundo.

Estaba viviendo buenos momentos el Barça, y su presión alta tuvo sus frutos. Vitinha cometió una pérdida impropia de un futbolista de su nivel con el equipo saliendo y el Barça se abalanzó con colmillo. Pedri, Rashford y Ferran combinaron para que el 'Tiburón' hiciera el primero.

Ferran Torres celebra su gol ante el PSG. REUTERS

Con el viento a favor, poco después los de Flick pidieron penalti por una caída de Eric García en el área. Sin embargo, el toque fue muy liviano y el colegiado ni siquiera acudió al VAR.

El PSG supo sobrevivir a estos momentos de zozobra y asomó el cuello en el tramo final de la primera parte. Achraf obligó a Szczesny a estirarse con un lanzamiento de falta, y poco después llegó el picotazo que dejó frío a Montjuïc.

Szczesny se lanza al suelo ante Barcola. REUTERS

El equipo de Luis Enrique encontró espacios a la contra para correr y matar. Mbaye combinó con Nuno Mendes, el lateral hizo una conducción tan potente como espectacular y dejó a Mayulu en el mano a mano ante Szczesny. No falló el delantero para hacer el empate.

El Barça se quedó durante unos instantes un poco 'grogui'. Barcolá estuvo a punto de empatar con un tiro alto después de volver loco a Gerard Martín, y lo mejor que les pudo pasar a los culés fue la llegada del intermedio.

El Barça no reacciona

No mejoró demasiado la película en la segunda parte para el Barça. El PSG se sintió muy cómodo en Montjuïc, poderoso pese a las bajas, y los de Flick dejaron de generar peligro con claridad. Con Lamine sin poder conectar y Ferran casi desapercibido, Achraf tuvo el gol en sus botas.

De lateral a lateral, Hakimi desconcertó a un Gerard Martín desbordado y su disparo terminó yéndose a córner después de tocar en un defensor culé.

El Barça seguía desnortado en esta segunda mitad y el plan de Luis Enrique seguía saliendo a la perfección pese a no contar con sus mejores jugadores y tener a dos críos de 17 y 19 años en la delantera.

En medio de ese revuelto de sensaciones, otro chispazo de Lamine, aunque no hubo muchos en el partido. Un pase medido para Ferran, un mal despeje de Zabarnyi a última hora y una segunda oportunidad que Olmo, con todo a favor, no pudo aprovechar.

Fue un espejismo, porque el Barça se convirtió en un objeto en manos del PSG especialmente en los minutos finales. El París sometió a los culés, que se vieron obligados a defenderse como pudieron.

Avisó con un disparo a la madera Kang-In Lee, afinó la puntería Nuno Mendes con un cabezazo y en el último suspiro llegó el martillazo de Gonçalo Ramos.

En una contra portentosa -una vez más- de Achraf, el lateral le regaló la opción de mano a mano al delantero portugués y ahí, en esa situación tan ventajosa, no dudó en un momento tan crítico. Batió a Szczesny para enmudecer a Montjuïc y dejar helado al Barça en su primera derrota de la temporada.

El primer traspié del equipo de Hansi Flick en el primer compromiso realmente serio del curso. Aquí queda claro que nadie es invencible.

FC Barcelona 1 - 2 PSG

FC Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric García (Christensen, min.86), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, min.72); De Jong, Pedri (Bernal, min.79); Lamine Yamal, Olmo (Casadó, min.72), Rashford (Lewandowski, min.72); y Ferran Torres.



París Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz (Ramos, min.72), Zaire-Emery; Mbaye (Lucas Hernández, min.65), Mayulu (Kang-in Lee, min.80) y Barcola (Ndjantou, min.80).

Goles: 1-0, min.19: Ferran Torres. 1-1, min.38: Mayulu. 1-2, min.90: Ramos.



Árbitro: Michael Oliver (ING). Amonestó a Frenkie de Jong (min.32), Olmo (min.57), Marc Casadó (min.78) y Lamine Yamal (min.92), en el Barcelona; Nuno Mendes (min.44), Hakimi (min.87), en el PSG.

Incidencias: partido de la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones ante 50.207 espectadores.