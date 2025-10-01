Lamine Yamal se acuerda de las burlas recibidas en la Champions: su mensaje desafiante antes del Barça - PSG

Durante toda la temporada pasada, Lamine Yamal utilizó las redes sociales para hablar de "una misión". Esta no era otra que volver a hacer al FC Barcelona campeón de la Champions League diez años después.

El final de la historia ya se conoce: el Barça fue eliminado en semifinales por el Inter de Milán, que a su vez sería goleado en la final contra el PSG. A pesar de su buen desempeño, Lamine Yamal no fue capaz de llevar al equipo azulgrana a Múnich.

Tanto utilizó el término "misión" para motivar a la afición culé y a sí mismo que se le volvió en su contra. Concretamente en forma de burlas, especialmente la que colgó (y luego borró) el delantero del Inter Marcus Thuram tras eliminar al Barça.

Marcus Thuram y Lamine Yamal tras el partido en San Siro Reuters

Han pasado varios meses desde aquello y este miércoles, precisamente ante el vigente campeón, el PSG, Lamine Yamal debutará en una nueva edición de la Champions League.

Hay que recordar que el nuevo '10' del Barça se perdió por lesión el estreno del equipo en la competición, ante el Newcastle, que acabó en victoria azulgrana por 1-2. Sí estará este miércoles en el césped de Montjuïc y ha lanzado un mensaje.

"Estoy de vuelta y la misión también está de vuelta", publicó Lamine Yamal en una storie desde su cuenta de Instagram. Un mensaje cargado de intenciones antes del partido contra el último ganador de la máxima competición europea.

Tras reaparecer ante la Real Sociedad, saliendo desde el banquillo y asistiendo a Lewandowski en el gol del 2-1 definitivo, se espera que Lamine Yamal vuelva para este partido al once titular.

Sobre Lamine Yamal habló su entrenador, Hansi Flick, en la previa del partido contra el PSG. A la pregunta de si Lamine Yamal es su jugador más determinante, el técnico alemán valoró que el extremo es "excepcional", pero remarcó que el Barça tiene otros grandes futbolistas.

"Para pasar al siguiente nivel, se tiene que esforzar mucho. No se trata solo de jugar con la pelota, sino también de defender", añadió Flick.