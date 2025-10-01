Fede Valverde se defiende tras la polémica por su actitud en Almaty: "No pueden decir que me niego a jugar"

Fede Valverde da la cara. El futbolista uruguayo se ha pronunciado a través de su cuenta de X (antes Twitter) tras haber sido protagonista en las últimas horas del ruido mediático.

Se defiende Valverde de los ataques dirigidos hacia él, acusándole de no querer jugar de lateral derecho tras sus palabras en la rueda de prensa del lunes y, sobre todo, por varias actitudes que tuvo en el partido contra el Kairat Almaty.

Se le recrimina a Valverde, principalmente, que no saltara con el resto de suplentes al rondo previo al partido, así que durante su transcurso, en la segunda parte, apenas participara en la banda mientras calentaba junto a otros compañeros.

He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este… — Fede Valverde (@fedeevalverde) October 1, 2025

"He leído varios artículos dañando mi persona", empieza Valverde su mensaje. "Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste", sigue antes de pasar a defenderse de las críticas.

"De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", sostiene.

Además hace alusión a Xabi Alonso, quien dijo que la suplencia de Valverde estaba "pactada" antes de cualquier posible controversia por sus palabras ante los medios:

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", dice.

La imagen de Fede Valverde en el calentamiento en Almaty

Por último, Valverde lanza un último alegato hablando de su compromiso con el Real Madrid, siendo su segundo capitán: "Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", concluye.