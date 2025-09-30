Pedro Rocha deja de estar inhabilitado: la Justicia le da la razón y anula la sanción de dos años del TAD

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de inhabilitación de dos años que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) había impuesto a Pedro Rocha, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La inhabilitación de Pedro Rocha se remonta al 16 de julio de 2024, cuando el TAD le impuso una sanción de dos años por extralimitarse en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora de la RFEF.

La sanción se basó principalmente en el despido unilateral del secretario general Andreu Camps, ejecutado el 20 de septiembre de 2023 sin consultar con el resto de miembros de la gestora.

El TAD consideró que las actuaciones de Rocha "no superan el juicio de razonabilidad y deben calificarse de arbitrarias y groseras", ya que tomó decisiones unilateralmente sin sometimiento a deliberación y votación del órgano colegiado.

Además de la inhabilitación, se le impuso una multa de 33.000 euros por otras dos infracciones muy graves: la rescisión del contrato con el despacho GC Legal de Tomás González Cueto y la personación de la RFEF como acusación particular en la 'Operación Brodie'.

Pedro Rocha y Rafael Louzán, en un acto de la RFEF en Pontevedra

El juez considera la resolución del TAD "contraria a derecho" al no escuchar las alegaciones de Pedro Rocha, "creándole indefensión".

Esta decisión supone un golpe significativo a la actuación del TAD, que había rechazado previamente las recusaciones presentadas por Rocha contra sus miembros en julio de 2024.

La anulación judicial se fundamenta en defectos de procedimiento en la tramitación del expediente sancionador, específicamente en la vulneración del derecho de defensa del sancionado.

El tribunal ordena al TAD que instruya de nuevo el procedimiento, lo que implica que tendrá que repetir todo el proceso desde el inicio.

El caso de Pedro Rocha se enmarca en la crisis institucional de la RFEF iniciada tras el escándalo de Luis Rubiales en el Mundial femenino de 2023. Rocha, que era vicepresidente económico desde 2020, asumió interinamente la presidencia cuando Rubiales fue suspendido por la FIFA.

La denuncia que originó el expediente del TAD fue presentada por Miguel Ángel Galán, presidente de CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores), quien consideró que Rocha se había extralimitado en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora.

El Consejo Superior de Deportes trasladó esta denuncia al TAD, que inició el procedimiento sancionador.