Hansi Flick, en busca del nuevo Lamine Yamal: nueve jugadores debutantes y una Masía que no para de generar talento

Cuando el Barça tiene un problema sobre el césped, acude a la cantera para solucionarlo. Es fácil decirlo, suena incluso a la opción más lógica, pero lo realmente complicado es mantener un grado de éxito notable.

El reciente caso de Lamine Yamal es el ejemplo más claro de ello, pero antes que él hubo muchos otros y detrás de él llegarán otros tantos. De hecho, en eso es en lo que está Hansi Flick. Desde que llegó al banquillo azulgrana no ha parado de mirar a las categorías inferiores y le ha dado la alternativa a unos cuantos jóvenes valores. No obstante, la jugada no siempre sale bien.

Dro Fernández fue el último de ellos. El pasado domingo apareció en el once titular para jugar ante la Real Sociedad siendo apenas un crío de 17 años que venía de jugar en Segunda Federación con el filial. De la cuarta categoría del fútbol español directo a la élite, así, sin medias tintas.

Imagen de Hansi Flick. Europa Press

Flick es como sus predecesores. No le duelen prendas por darle la oportunidad a alguien del que tiene buenas referencias de la base pero que no cuenta con experiencia previa al más alto nivel.

Son ya nueve los futbolistas de La Masía que ha hecho debutar en partido oficial el técnico alemán bajo su mandato. Desde Marc Bernal hasta Dro Fernández. Todo eso en poco más de una temporada al frente del conjunto culé.

Marc Bernal (17 de agosto de 2024)

En el primer partido de Liga de la pasada temporada Flick colocó a Marc Bernal en el once inicial. Fue en un encuentro ante el Valencia y en Mestalla. Se había enamorado de su juego y le veía como alguien apto para tomar las riendas en el centro del campo, pero pocos días después de rompió el cruzado y su sueño se pausó.

Gerard Martín (17 de agosto de 2024)

Aquel mismo día se produjeron varios debuts de joyas procedentes de La Masía. Gerard Martín entró en la segunda parte en sustitución de Balde para ocupar el carril izquierdo. Desde ese día fue ganando presencia en el equipo y es una pieza más que válida para Flick.

Pau Víctor (17 de agosto de 2024)

No hay que moverse de esa fecha ni de Mestalla para encontrar el que fue el tercer debut de un jugador de la cantera con Hansi Flick en el mismo día. Pau Víctor entró en el tramo final. Tras pasar apenas un año en el filial encontró su oportunidad, aunque su participación fue residual. Esta temporada fue traspasado al Benfica.

El jugador blanquivioleta Anuar disputa un balón al azulgrana Pau Víctor en el encuentro de este sábado entre el Real Valladolid y el FC Barcelona Real Valladolid

Sergi Domínguez (31 de agosto de 2024)

Otro joven valor que con apenas 19 años tuvo la oportunidad de debutar en Primera División con los 'mayores'. Jugó casi media hora en el Barça 7 - 0 Valladolid, pero la fuerte competencia en el centro de la zaga le hizo perder presencia. Terminó siendo vendido esta temporada al Dinamo de Zagreb.

Andrés Cuenca (1 de octubre de 2024)

Seguro que si un futbolista de la cantera puede elegir un escenario para irrumpir en el primer equipo elegiría la Champions. Deseo cumplido para Andrés Cuenca, que con apenas 17 años se estrenó en el 5-0 ante el Young Boys. Eso sí, fue su único partido con Flick hasta la fecha, ya que forma parte de la dinámica del filial.

Toni Fernández (4 de enero de 2025)

Toni recibió el regalo de Reyes de forma anticipada. Tuvo apenas 9 minutos en el partido de la Copa del Rey ante el Barbastro, su única aparición hasta el momento con el primer equipo. Sin embargo, Flick sigue muy de cerca a este joven de 17 años y le sigue convocando de manera habitual.

Dani Rodríguez (3 de mayo de 2025)

Otro con una historia un tanto curiosa. Flick le hizo debutar en la pasada Liga como titular en el partido ante el Real Valladolid, pero una lesión en el hombro le hizo retirarse en la primera mitad y ya no regresó con el primer equipo. Este curso es parte activa del segundo equipo y no ha vuelto a ser llamado por Flick.

Jofre Torrents (16 de agosto de 2025)

El primero de los elegidos en debutar en la segunda temporada de Hansi Flick al frente del Barça. Gozó de 22 minutos en el primer partido de Liga y reapareció en la cuarta jornada ante el Valencia. A sus 18 años, el defensa sigue alternando el primer equipo con el filial.

Dro Fernández (28 de septiembre de 2025)

La última joya que quiere pulir Flick en el Barça. Con 17 años debutó como titular en el partido ante la Real Sociedad, por la puerta grande. Le costó adaptarse y no estuvo excesivamente brillante, pero Flick ya le ha echado el ojo y seguramente no sea su última participación con los 'mayores'.