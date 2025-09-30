El curioso regalo a Xabi Alonso de un periodista kazajo durante la rueda de prensa tras el duelo entre el Kairat y el Real Madrid

El paso del Real Madrid por Almaty para medirse al Kairat fue todo un acontecimiento para la ciudad kazaja. Primero con el recibimiento en su llegada a lugar, después con el ambiente en la previa del partido y finalmente con lo ocurrido en la rueda de prensa de Xabi Alonso.

El técnico tolosarra, muy contento tras la victoria de los suyos gracias a un excelso Mbappé, tuvo una anécdota muy curiosa mientras respondía a una de las preguntas de los periodistas.

De pronto, un periodista local se acercó a él y le entregó una figura con forma de pez como agradecimiento al tolosarra. Xabi Alonso apenas tuvo tiempo para mirar y Juan Camilo, jefe de prensa del Real Madrid, lo cogió rápidamente y lo apartó dejándolo en el suelo.

Le acabam de regalar un pez a Xabi Alonso en sala de prensa que no para de gritar Hala Madrid ! Jajaja @OndaCero_es pic.twitter.com/Dj8Msqk3L3 — Alberto Pereiro (@AlbertoPereiro) September 30, 2025

Una graciosa anécdota que reflejó la magnitud y el cariño que traslada el Real Madrid allá por donde viaja. Los blancos golearon sin piedad al Kairat, pero en la sala de prensa se escucharon gritos de 'Hala Madrid' en varias ocasiones.

Los kazajos intentaron responder a su afición con un buen partido, pero no lograron obtener un buen resultado. Apretaron en los primeros compases, pero poco pudieron hacer una vez el conjunto blanco pisó el acelerador.