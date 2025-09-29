Sanción de un año a siete futbolistas de Malasia por falsificar sus documentos: ¿cuántos juegan en España?

Un escándalo internacional ha azotado en los últimos días la tranquilidad en el mapa futbolístico. La FIFA anunció una sanción de un año sin poder jugar al fútbol para 7 jugadores que fueron convocados con la selección de Malasia en una de las últimas ventanas internacionales.

Gabriel Felipe Arrocha 'Palmero', Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Hector Alejandro Hevel Serrano fueron sancionados por la Comisión Disciplinaria por infringir el art. 22 del Código Disciplinario de la FIFA relativo a la falsificación de documentos.

El máximo organismo del fútbol constató que los deportistas recurrieron a la falsificación de documentos para obtener la nacionalidad malasia, de ahí la sanción de 12 meses sin poder jugar al fútbol amén de una multa de 2.000 francos suizos -unos 2.140 euros- para cada uno de ellos.

El 10 de junio de 2025 en un partido entre las selecciones de Malasia y de Vietnam correspondiente a la clasificación para la Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027, la FIFA recibió una queja "relacionada con los criterios de convocatoria" de algunos de estos jugadores.

Tras incoar el procedimiento habitual para este tipo de casos y examinar las documentaciones que disponía, la FIFA encontró irregularidades y decidió imponer este duro castigo a los infractores. Además, la Federación de Malasia deberá abonar una multa de 350.000 francos suizos.

¿Qué futbolistas sancionados juegan en España?

El caso toca de cerca al fútbol español porque de los siete jugadores sancionados con un año sin poder competir, dos de ellos juegan en equipos nacionales y uno de ellos incluso en Primera División.

Facundo Garcés entra en esta lista de sancionados por la FIFA que ya no podrá volver a vestir la camiseta del Deportivo Alavés al menos hasta el año que viene. El defensa central es uno de los mejores zagueros con los que cuenta el conjunto vitoriano, por lo que su ausencia supone un gran contratiempo.

Hasta la fecha, Facundo había disputado todos los encuentros desde el inicio de la temporada. Siete partidos y los siete como titular, un indiscutible para Coudet. Tanto, que había disputado siempre los 90 minutos de cada uno de estos envites.

Facundo Garcés, con el Deportivo Alavés. DEPORTIVO ALAVÉS

"A consecuencia de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a Facundo Garcés, el jugador queda suspendido cautelarmente, por lo que no formará parte de la plantilla hasta que se resuelva el proceso abierto", llegó a expresar el Deportivo Alavés al respecto.

Eso sí, no es el único sancionado por esta falsificación de documentos que juega en España. Gabriel Felipe Arrocha, conocido como 'Palmero', es otro que va a causar problemas a su club.

Gabriel Palmero, con Unionistas de Salamanca. UNIONISTAS CF

Propiedad del CD Tenerife, esta temporada estaba cedido en Unionistas de Salamanca, equipo que juega en Primera RFEF. El lateral zurdo había disputado tan sólo un partido hasta el momento con el equipo salmantino, si bien es cierto que había estado mucho tiempo ausente por sus convocatorias internacionales.

"El club se encuentra recabando toda la información relativa al caso con el fin de valorar las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, el jugador permanecerá fuera de la actividad deportiva del club hasta nueva comunicación oficial", aseveró Unionistas de Salamanca, que no podrá disponer de su futbolista.