La alineación titular del Real Madrid para jugar contra el Kairat en la Champions League

Vuelve la Champions League como remedio a todos los males del Real Madrid. Después de la 'cornada' que se llevó en el derbi ante el Atlético de Madrid, los hombres de Xabi Alonso regresan a su competición fetiche para volver a encauzar la situación.

El rival es el exótico Kairat Almaty. El conjunto kazajo se clasificó por primera vez para la fase final al eliminar al Celtic de Glasgow en una épica eliminatoria decidida en los penaltis. Este logro convirtió al club en el segundo equipo de Kazajistán en alcanzar este hito, y el más oriental en la historia de la competición.

Precisamente la sede del Kairat está a poco más de 300 kilómetros de China, lo que supone el viaje más largo de la temporada para el Real Madrid. Los kazajos eran un equipo a evitar por cualquiera debido a este largo desplazamiento, y la suerte dejó sin premio al conjunto blanco en este aspecto.

La expedición madridista despegó de la capital menos de 24 horas después de la dolorosa derrota en el Metropolitano, y aterrizó en Almaty de madrugada para instalarse en el Intercontinental Almaty. Las condiciones climáticas, aunque favorables para esta época del año con temperaturas en torno a los 15°C, añaden un factor de incertidumbre en un momento donde cada detalle puede resultar decisivo.

Por el viaje y por aportar frescura después de la derrota en el derbi, Xabi Alonso podría hacer uso de las rotaciones para repartir esfuerzos. El rival parece propicio para ello, aunque el partido es un arma de doble filo porque otra derrota supondría abrir todavía más la herida.

Rotaciones con cautela

Courtois seguirá siendo el hombre elegido en la portería. Pese a que sobre el papel se presenta un partido plácido, no parece el mejor momento para darle la alternativa a Lunin por lo que pudiera pasar.

En defensa habrá cambios obligados por las lesiones. Carvajal estará cerca de un mes fuera de los terrenos de juego, y Trent todavía no está a punto, por lo que Alonso deberá inventar en esta posición. Asencio es el elegido para el lateral.

Eso hace que Huijsen y Alaba formaran la pareja de centrales si es que el técnico tolosarra opta por repartir minutos. Militao no entró en la convocatoria tras su golpe del sábado. Quien regresaría a la titularidad en la izquierda para dar algo de aire a Carreras podría ser Fran García.

El centro del campo Tchouaméni repite titularidad, y estará escoltado por Ceballos y también por Arda Güler.

La calidad de los de arriba harían el resto. Mastantuono vuelve al once titular del que se cae Bellingham, mientras que sus dos acompañantes en el ataque son claros.

Mbappé, que está en racha, sigue siendo indiscutible. El Real Madrid debe aprovechar el estado de gracia del francés para conseguir una nueva victoria en Champions, mientras que Vinicius sigue como titular ahora que su 'caso' parece ya haber quedado enterrado.

Alineaciones probables:

Kairat Almaty: Kalmyrza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado; Arad, Kasabulat; Myrinskiy, Jorginho, Gromyko; Satpaev.

Real Madrid: Courtois; Asencio, Huijsen, Alaba, Fran García; Tchouaméni, Güler, Ceballos; Mastantuono, Mbappé y Vinicius.