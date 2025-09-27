Shaul, el soldado del Ejército israelí que disfruta del derbi madrileño: está denunciado ante la Audiencia Nacional

Shaul Shcherbatov, el soldado del Ejército israelí, en la grada del Metropolitano durante el derbi Atlético de Madrid - Real Madrid. E. E.

El soldado del Ejército israelí Shaul Shcherbatov disfruta actualmente de unas cortas vacaciones en España. Concretamente, se encuentra en la capital viendo el derbi que disputan el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Tras formar parte de las filas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el pasado 25 de septiembre se trasladó a Madrid con el objetivo de acudir al estadio Metropolitano y deleitarse con el derbi de la capital, según recoge Público.

Sin embargo, el periodista gazatí Alhaj Arafat, residente en España y con protección internacional, presentó este sábado una denuncia ante la Audiencia Nacional por presuntos crímenes de guerra, tales como "un delito contra las personas y bienes en caso de conflicto armado, delitos de lesa humanidad y delitos de genocidio".

Varios de los familiares del informador gazatí murieron durante la guerra en Gaza. El propio Arafat, de 42 años, nació en el campo de refugiados de Al-Bureij, ubicado en la Franja.

El oficial israelí desempeña el cargo de sargento mayor, en la Unidad D9 (unidad de maquinaria pesada) del Batallón 601 de Ingenieros de Combate de las Fuerzas Armadas israelíes.

Presuntamente, estuvo presente en varias operaciones de "destrucción de infraestructura civil en Gaza".

El comunicador supo de la presencia de Shcherbatov en suelo madrileño a través de sus stories de Instagram, donde el sargento narraba su estancia en la capital durante este fin de semana.