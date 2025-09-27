El otro Negreira del fútbol que está a un paso de la Copa: "Quieren que juguemos contra el Madrid y ver si hay revuelo"

Negreira. Este nombre está a la orden del día en el fútbol español. Durante meses ha sido sinónimo de sospecha, polémica y portadas relacionadas con la gestión arbitral. Un apellido marcado por la desconfianza y la sombra del escándalo.

Escuchar "Negreira" evocaba más juzgados que estadios, más informes y pagos turbios que goles o celebraciones. Sin embargo, este sábado 27 de septiembre el mismo nombre se transformará en bandera de ilusión y deporte.

Hablar de Negreira también es hacerlo de un pequeño municipio situado en A Coruña. En él, entre sus casi 7.000 habitantes, la Sociedad Deportiva Negreira es uno de esos clubes modestos que escriben sus páginas de gloria desde el anonimato de las categorías territoriales.

Una de las primeras plantillas del SD Negreira. SD NEGREIRA

El club nació en 1963 como heredero del antiguo equipo Pirelli, debutando en la Liga da Costa bajo José López Fuentes. Sus primeros pasos fueron titubeantes: llegó tarde a la inscripción inaugural pero debutó en agosto de 1964 en la Copa da Costa, cayendo en semifinales ante el Finisterre.

Los años setenta marcaron su época dorada. Con presidentes como José Severino Montes Pérez y Antonio Hombre Agüera, el equipo rojillo dominó la Liga da Costa, conquistando el título en la temporada 67/68 que le abrió las puertas regionales.

El gran salto llegó en el siglo XXI. Bajo Manuel Liñares Giraut, logró el histórico ascenso a Segunda División B en 2004-05, dirigido por Gelucho. Un pueblo de 6.900 habitantes competía en la antesala del fútbol profesional.

El sueño de la Copa

La SD Negreira regresó después al 'fútbol de barro', pero en los últimos tiempos ha logrado una de las mayores hazañas de sus 62 años de historia. Y lo ha hecho de la mano de Julián Ferreiro, quien ocupa la presidencia del club desde 2023.

EL ESPAÑOL habla con él en un momento muy especial para la entidad. Están a tan solo un paso de jugar por primera vez en su historia la Copa del Rey. Y también de verse las caras con un equipo de Primera División.

Para ello, deberán imponerse a la SD Textil Escudo, equipo que milita en Regional Preferente de Cantabria y que será un hueso muy duro de roer para el Negreira. Así lo dice Julián Ferreiro, quien espera con muchas ganas la eliminatoria.

🏆 𝗖𝗢𝗣𝗔 𝗗𝗢 𝗥𝗘𝗬 ⚽️

Temos ao 𝕞𝕒𝕘𝕠 𝕕𝕖 ℂ𝕒𝕞𝕡𝕠𝕝𝕠𝕟𝕘𝕠 coa 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮 da ida en 𝗖𝗮𝗯𝗲𝘇𝗼́𝗻 𝗱𝗮 𝗦𝗮𝗹 para animar a todxs a apoiar aos #nosos ante unha cita histórica que, sempre formará parte da nosa traxectoria vital como club ❤️ #LaCopaMola #negreira pic.twitter.com/1kJI4W6PzV — SDNegreira (@SDNegreira) September 24, 2025

"Es una serie que apetece mucho jugar porque el premio que te puedes llevar es muy grande. Se percibe una ilusión y ganas máximas en la gente. Creo que vamos a tener un desplazamiento muy grande hasta Cantabria. Todos están con el equipo", inicia el presidente en su conversación con EL ESPAÑOL.

"Pero son 180 minutos. El fútbol es de momentos y en las eliminatorias más todavía. Vamos a tener nuestras opciones. También sufriremos. El que sea capaz de aprovechar los detalles se va a llevar el gato al agua", añade Ferreiro, quien ve todo al 50-50.

"Realmente no se sabe la diferencia de nivel que va a haber entre los dos. Somos de ligas distintas, nunca nos hemos enfrentado y no puedes medir nada. Va a estar muy igualado", añade al respecto.

Sin embargo, Julián Ferreiro no quiere saber nada de un posible enfrentamiento contra un Primera. "Primero hay que ganar esto. No puedes dar el segundo paso sin dar antes el primero. Obviamente el premio que hay después es una motivación extra, pero debemos ir con mucha calma".

La relación con Negreira

La SD Negreira está a un paso de hacer historia. Son 180 minutos. La ida se disputa este sábado 27 en Cantabria y el próximo fin de semana se jugará el partido de vuelta. Si ganan, jugarán contra un equipo de La Liga. Eso sí, no podrá ser ni Barça, ni Madrid, ni Atlético ni Athletic.

Unos clubes, especialmente los dos primeros, que tendrían mucho tirón mediático por el 'caso Negreira' tan sonado en el fútbol español en los últimos tiempos.

"He visto algunos comentarios en los que quieren que juguemos contra el Real Madrid para ver si hay revuelo", afirma entre risas Ferreiro, quien asegura eso sí, que la vinculación de los dos Negreiras en el nombre no es algo que les afecte en el día a día.

"Sinceramente, aquí no se habla mucho del tema. No se le da importancia. No hemos notado nada en el club desde que estalló el caso. Especialmente a nivel local. Aquí el apellido Negreira es muy común. Muchas familias lo tienen. Es algo extendido y por eso está muy normalizado", apunta.

"No hacemos demasiado caso. Hay más comentarios a nivel nacional. Ahora coincide que va a jugar la Copa del Rey un equipo que se llama Negreira y ves comentarios en redes sociales porque a la gente le sorprende la casualidad", insiste el presidente del SD Negreira, concentrado a escasas horas de uno de los días más importantes de la historia del club.