Así fue la mano de Lenglet en el gol anulado al Atlético de Madrid

El conjunto del Cholo Simeone recibe al Madrid de Xabi Alonso en un duelo que puede definir sus aspiraciones al título y es que una derrota les dejaría a 12 puntos del liderato. El partido arrancó en el Wanda Metropolitano a las 16:15.

Antes de que arrancase la contienda, en los alrededores del estadio del Atlético de Madrid se pudieron escuchar varios cánticos por parte de los colchoneros contra el jugador merengue Vinicius.

"Vinicius, chimpancé", es el cántico que se pudo volver a escuchar en los aledaños del estadio. Un cántico emitido por parte de la afición del Atlético de Madrid. También se oyeron otros cánticos que rezaban: "Vinicius es diferente".

Por otro lado, el primer tiempo estuvo marcado por un polémico gol. El lateral del Atlético de Madrid Clément Lenglet provocó una mano que anuló el segundo gol del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el derbi de este fin de semana.

El árbitro del encuentro, Javier Alberola Rojas, acudió al VAR para confirmar o anular el gol. Tras el visionado de las imágenes, anuló el gol.