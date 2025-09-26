La alineación probable del Atlético de Madrid ante el Real Madrid en el derbi de la jornada 7 de La Liga

No es un partido cualquiera. Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en el primer derbi de la temporada en lo que será un duelo crucial para los colchoneros en su intento de pelear el título de Liga.

Mucho en juego teniendo en cuenta que apenas llevamos seis jornadas de campeonato, pero que refleja lo que ha sido el conjunto rojiblanco en estos primeros compases de temporada. Son nueve puntos de 18 posibles y perder el derbi les puede dejar a 12 del liderato.

Algo que pudo ocurrir perfectamente hace apenas unos días en el duelo frente al Rayo Vallecano. Un partido en el que Julián Álvarez se vistió de héroe y lideró con un hat-trick la remontada de un equipo que se asomó demasiado al abismo.

El argentino firmó su primera gran noche del curso y deberá ser de nuevo el líder del Atlético en el partido contra el Real Madrid. Un choque en el que Simeone sacará sus mejores armas para intentar acabar con el invicto del Real Madrid.

En portería estará Jan Oblak. El esloveno ha encajado ya siete goles en Liga y espera mejorar sus números para no firmar su peor temporada de rojiblanco. Por delante tendrá una línea de cuatro formada por Llorente y Hancko en los laterales y Le Normand y Lenglet en el eje de la zaga.

Una defensa que está dejando dudas, a excepción de un Marcos Llorente que ha comenzado la campaña a un nivel superlativo. Está siendo diferencial en ataque y en las labores defensivas no está teniendo tampoco lagunas.

En el centro del campo Pablo Barrios es un fijo y queda por ver quien será su acompañante. Las quinielas apuntan a Koke, quien tendría la función de intentar darle algo de control a su equipo y robar la posesión al Real Madrid.

En las bandas estarán Nico González y Simeone. Dos futbolistas muy enérgicos y que tratarán de poner en apuros a Carvajal y Carreras, además de conseguir que los laterales blancos no se incorporen demasiado al ataque.

Para el gol, en punta de lanza, formarán Julián Álvarez y Raspadori. No hay dudas con el argentino, pero quién si se podría caer sería el italiano en detrimento de un Griezmann que esta temporada ha perdido ya mucho protagonismo.

Alineación probable Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori y Julián Álvarez