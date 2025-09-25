El Rayo, indignado por el arbitraje contra el Atlético de Madrid: dos rojas y un penalti perdonados a los de Simeone

Atlético

R. Vallecano

La derrota del Rayo Vallecano en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid estuvo marcada por la polémica. En el partido del Metropolitano surgieron tres acciones polémicas que avivaron la indignación de los franjirrojos hacia el colegiado Hernández Hernández y la intervención del VAR.

En el minuto 36, Alemão se preparó para rematar un centro de Fran Pérez y fue desequilibrado por Hancko. Los jugadores reclamaron penalti con insistencia, pero el árbitro no señaló la pena máxima y el juego continuó sin sanción.

La segunda acción llegó al inicio de la segunda parte, minuto 50, cuando Marcos Llorente reclamó un posible penalti de Pep Chavarría. El portero rayista Batalla se lo recriminó y se produjo una tangana en la que Koke agarró del cuello al guardameta para separarlo de Barrios.

"Quizá si hubiera sido en el otro lado sí hubiera sido roja, pero como ha sido aquí... pues no", declaró cabreado Álvaro, jugador del Rayo, en los micrófonos de Movistar+ al términar el partido.

La tercera polémica llegó en el minuto 86 cuando Marcos Llorente soltó el brazo y golpeó en el pecho a Chavarría sin disposición de pelear el balón, una acción que solo castigada con amarilla por Hernández Hernández.

Iñigo Pérez, técnico rayista, respondió con prudencia en rueda de prensa sobre las polémicas: "No opino de estas decisiones. Deportivamente no trae nada bueno, no vamos a recuperar nada y permanezco en un estado de aparente calma para no hacer el ridículo aquí", explicó tratando de evitar criticar al colegiado pese a la controversia tras perder 3-2.

El presidente Raúl Martín Presa sú mostró su malestar y aseguró que las decisiones arbitrales condicionaron el desarrollo del partido, señalando a la sala del videoarbitraje y a varios fallos no sancionados que, a su juicio, cambiaron el rumbo del derbi.

Dijo en Cadena SER: "Desde mi punto de vista, agarrar a un jugador del cuello... A Pep Chavarría se esfuerzan por darle. Entiendo que no han visto la intencionalidad, pero hay un VAR", reclamando mayor explicación sobre la actuación desde la sala de videoarbitraje,

"Las dos amarillas a Koke y Llorente son rojas por como entiendo yo el fútbol", señaló. El presidente del Rayo también apuntó que "el segundo gol del Atlético viene precedido por una falta a Isi que no se pita".

El criterio de Iturralde

En la SER, el excolegiado Iturralde González analizó también las jugadas polémicas. Según su criterio, lo tiene claro: "Si el árbitro llega a sacarle dos rojas al Atlético, nadie podría decir nada".

Dijo que "en la de Koke, para mí agarrar del cuello no es fuerza insignificante" y "en la de Llorente es un error de árbitro el dejar continuar, le podía haber expulsado".

"Un agarrón en el cuello es una acción violenta porque se produce con el balón parado. Lo que dice la conducta violenta es que sin estar disputando el balón, un golpeo en la cabeza o la cara con la mano o el brazo a menos de que sea con fuerza insignificante. Si el árbitro lo expulsa, no habría habido ningún problema. Agarrar del cuello podría expulsarlo perfectamente", explicó.

Además, en la jugada de Marcos Llorente con Chavarría apuntó que "Llorente le suelta un puñetazo y si lo llega a expulsar, no hubiese pasado nada".