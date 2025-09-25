Una leyenda del fútbol se sincera sobre sus problemas con el alcohol: "Si mi mujer no estuviera ahí, estaría muerto"

El exfutbolista Wayne Rooney ha realizado una desgarradora confesión sobre su lucha contra el alcoholismo durante su carrera futbolística. El legendario delantero inglés reveló en el podcast de Rio Ferdinand que, sin el apoyo de su esposa Coleen, probablemente estaría muerto en la actualidad.

El máximo goleador histórico del Manchester United admitió que bebía durante dos días seguidos, llegando a entrenar con gotas para los ojos y chicle para ocultar su estado. "Llegué a un punto donde me pasé, fue demasiado lejos", confesó el exfutbolista de 39 años.

"Sinceramente creo que si ella no estuviera ahí, estaría muerto", declaró Rooney refiriéndose a Coleen. El exdelantero explicó que su esposa lo conoce desde la adolescencia y ha sido fundamental para mantenerlo en el camino correcto durante más de veinte años consecutivos.

Durante sus años en el Manchester United, Rooney describió cómo intentaba engañar a Sir Alex Ferguson y sus compañeros de equipo. "Recuerdo llegar al entrenamiento, ponerme colirio y masticar chicle después de haber estado bebiendo por dos días seguidos", reveló.

El excapitán de Inglaterra admitió que no podía recurrir a nadie durante esos momentos oscuros. "No quería contárselo a nadie porque no deseaba poner esa carga sobre otros", explicó Rooney, describiendo su aislamiento emocional durante esa etapa difícil de su vida.

El ex '10' del United describió un patrón destructivo donde marcaba goles el fin de semana y luego volvía a beber por días consecutivos. "Entrenaba y marcaba dos goles, después regresaba y bebía por otros dos días seguidos", confesó sobre este ciclo que amenazaba su carrera profesional.

El papel de su mujer

Coleen detectó los problemas de Wayne desde que tenía 17 años, cuando ya mostraba tendencias problemáticas. "Ella podía ver y conocía mi mente, sabía que yo era diferente", recordó Rooney sobre la perspicacia de su futura esposa para identificar sus vulnerabilidades tempranas.

La intervención de Coleen fue gradual pero efectiva para controlar las tendencias autodestructivas de Wayne. "Ella me ha ayudado a controlarme enormemente, me ha manejado porque necesitaba ser manejado", reconoció el exfutbolista sobre la gestión emocional que realizó su pareja durante décadas.

Rooney también reveló sus profundas inseguridades personales que contrastaban con su imagen pública. "La gente me ve como un gran macho del Manchester United, pero soy muy inseguro en muchas cosas. En la playa siempre uso camiseta", admitió sorprendentemente el ex número diez.

El legendario futbolista reconoció públicamente sus errores pasados, incluyendo escándalos bien documentados durante su carrera. "He cometido errores que están bien documentados, pero ella me ha mantenido en el buen camino durante veinte años", declaró con notable humildad y gratitud.

Actualmente alejado de los banquillos tras su paso por Plymouth Argyle, Rooney ha encontrado una nueva estabilidad personal. El exdelantero trabaja ahora como comentarista deportivo y ha lanzado su propio podcast, mostrando una faceta más reflexiva y madura de su personalidad.