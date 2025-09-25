La alineación del FC Barcelona contra el Real Oviedo en la jornada 6 de La Liga

El FC Barcelona visita este jueves al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere con la presión de no perder distancia con un Real Madrid que lidera la clasificación con pleno de victorias. Los merengues han ganado sus seis primeros encuentros ligueros y suman 18 puntos, mientras que los culés se mantienen a 5 tantos hasta el momento.

Hansi Flick apostará por un equipo titular competitivo, pero no descarta introducir alguna rotación, especialmente teniendo en cuenta que el calendario aprieta y la Champions League regresa la próxima semana.

El técnico alemán ya demostró su capacidad para gestionar la plantilla en el triunfo ante el Getafe, donde realizó cuatro cambios con respecto al partido europeo contra el Newcastle y obtuvo una convincente victoria por 3-0. Con el PSG visitando la ciudad condal el próximo miércoles 1 de octubre, Flick buscará dosificar esfuerzos sin renunciar a los tres puntos en Asturias.

El Barcelona llega a Oviedo sin perder partidos oficiales esta temporada 2025-26. Los de Flick han ganado cuatro encuentros y empatado uno en La Liga, aunque eso no basta para estar a la altura del liderato.

No hay duda de que en la portería va a estar Joan García. El guardameta del Barça, ex del Espanyol, está siendo una de las grandes sensaciones de los culés en este inicio de temporada y está salvando puntos, así que es un fijo para Flick.

En la defensa, Eric García actuará de lateral derecho, Araujo y Cubarsí serán los centrales y en el perfil izquierdo estará Gerard Martín. Habrá descanso para Koundé.

Por delante de ellos estará el incombustible Pedri frente a un Marc Casadó que jugará en lugar de Frenkie de Jong. Un doble pivote de garantías que ya demostró el año pasado estar muy en sintonía. Unos metros por delante jugará Olmo.

Arriba formarán Raphinha, Rashford y Ferran Torres. Tres futbolistas inmersos en un gran estado de forma y que pondrán a prueba a Aarón Escandell.

Alineación FC Barcelona: Joan Garcia: Eric, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Pedri, Casadó, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran Torres.