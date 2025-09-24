El Real Madrid da un gran paso en las obras del Bernabéu: inicia la instalación de las letras en la fachada de Castellana

Momento de la instalación de la primera letra en la fachada del Bernabéu, publicado por el usuario @Eidoz55 de Twitter

El Santiago Bernabéu vive un nuevo hito dentro de los trabajos de renovación en los que está inmerso y cerca de acabar.

El Real Madrid ha comenzado la instalación de las letras del nombre "Bernabéu" en la fachada que da al Paseo de la Castellana, un paso largamente esperado por los aficionados.

La colocación ha arrancado con la letra "B", mediante una grúa que la elevó sobre la estructura metálica del estadio.

Este gesto simbólico supone mucho más que un detalle estético: es el inicio de la identidad visual definitiva del coliseo, que se prepara para consolidarse como un referente arquitectónico y tecnológico a nivel mundial.

En los últimos meses se habían realizado pruebas con distintos tipos de letras e iluminación y ahora parece que comienzan los trabajos con el formato definitivo.

El objetivo era encontrar la manera más impactante de destacar el nombre del mítico presidente Santiago Bernabéu en un estadio que combina tradición y vanguardia.

El club ensayó con diferentes tonalidades, materiales y sistemas lumínicos. Incluso se instalaron escudos provisionales para medir la integración del emblema con el diseño curvo de la envolvente metálica.

Todo esto alimentó la ilusión de los seguidores, que esperaban el momento en que el nombre del estadio brillara en la Castellana.

El club ya había adelantado la idea de destacar el nombre del estadio en mayo de 2025, cuando se instalaron unas letras gigantes en el interior del lateral este.

Estas, acompañadas por el escudo iluminado, se convirtieron en un nuevo icono para las visitas guiadas y para el público en los días de partido.

Con la instalación definitiva en la fachada exterior, el impacto será mucho mayor, dado que el nombre será visible desde varios puntos emblemáticos de la ciudad.

Aficionados del Real Madrid en los alrededores del Santiago Bernabéu Europa Press

La fachada oeste

La fachada oeste, que se extiende paralela a la Castellana, es un gran atractivo del nuevo diseño.

Está cubierta, como el resto del estadio, por una piel metálica de acero inoxidable de última generación, con propiedades que permiten tanto reducir reflejos solares como servir de superficie para proyecciones lumínicas y efectos visuales.

Este revestimiento ha sido ideado no solo como elemento decorativo, sino como parte de la experiencia digital que el estadio ofrecerá en cada evento.

De día aporta un aspecto futurista, mientras que de noche se transforma en un escaparate tecnológico.

Render de la iluminación exterior del Santiago Bernabéu

En paralelo a la colocación de las letras, el Bernabéu incorpora un sistema de más de 10.000 luminarias LED RGB de última generación, diseñado por la empresa Intelec.

Cada punto de luz es controlable de forma individual, lo que abre la puerta a efectos sincronizados de gran precisión.

Este sistema podrá pintar colores estáticos, dibujar transiciones suaves, mensajes dinámicos e incluso animaciones.

Ya se han ensayado proyecciones de símbolos como el escudo del Real Madrid y el balón de la Champions League, anticipando un espectáculo visual único en el fútbol mundial.

Video mapping

A finales de agosto, comenzaron pruebas de video mapping en la nueva fachada. Aunque inicialmente se pensó para la fachada del lateral oeste, las pruebas se hicieron en el lateral este, el de la plaza de los Sagrados Corazones.

Con proyectores de gran potencia y sistemas avanzados de geometría, se cubrieron cerca de 3.000 metros cuadrados de superficie.

Los primeros contenidos proyectados incluyeron momentos históricos del club como la volea de Zidane en Glasgow, el cabezazo de Sergio Ramos en Lisboa o las imágenes de Alfredo Di Stéfano.

🚨 El Bernabéu sigue avanzando hacia el futuro. Estas son las primeras pruebas de videomapping en la fachada Este.



😉 Pero tranquilos, que todavía no es momento de pasar facturas. Disfrutad de uno de los mejores estadios del Mundo.



🔁 Zizou, calienta que sales. pic.twitter.com/7lkv38Upxq — Fanáticos Real Madrid (@Fanaticos_RMCF) August 26, 2025

También se mostraron animaciones de jugadores actuales como Kylian Mbappé y Jude Bellingham, además del escudo y referencias a partidos próximos.

Este sistema complementa la iluminación LED, creando un estadio capaz de narrar su propia historia a través de la fachada.

Uno de los mayores desafíos fue adaptar las proyecciones a la superficie ondulada y a las lamas horizontales de la envolvente.

Para ello se usaron sistemas de warping y calibración milimétrica que permiten que los gráficos se ajusten al contorno metálico.

Se prestó especial atención a la uniformidad de la imagen y la visibilidad de los textos, garantizando un resultado de gran calidad tanto para quienes lo observan de cerca como para los que lo ven desde puntos lejanos.

Un estadio para el futuro

El Bernabéu no solo será un estadio de fútbol, sino también un espacio de espectáculos con toda la mejor tecnología audiovisual.

Antes, durante y después de los partidos, la fachada actuará como un lienzo digital que potenciará la experiencia de los aficionados y de la ciudad de Madrid.

La instalación del nombre "Bernabéu" en la fachada marca un antes y un después en las obras.

Este detalle conecta el legado histórico del club con un presente lleno de innovación y con un futuro que promete convertir el estadio en un símbolo mundial de modernidad y espectáculo.