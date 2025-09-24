El hostil recibimiento a Solomon por los Biris al grito de "¡Israel, asesina!": "En Nervión no hay espacio para sionistas"

Manor Solomon celebra el gol de la victoria del Villarreal en el Sánchez Pizjuán Europa Press

Sevilla

Villarreal

Manor Solomon, futbolista israelí cedido por Tottenham al Villarreal, emergió como protagonista en el triunfo por 1-2 ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde su entrada terminó derrotando al rival.

El jugador, de 26 años, saltó al campo en el minuto 83 y fue recibido con insultos y pitos por un sector de la afición local, un episodio que reflejó la tensión extradeportiva que acompaña su presencia en España.

Un fondo del Pizjuán lanzó el grito "¡Israel, asesina!" cuando Solomon pisó el césped, cumpliéndose la advertencia que había lanzado antes del partido el grupo ultra Biris Norte: "Este defensor del genocidio visita nuestra casa, nosotros lo tenemos claro... ¡En Nervión no hay espacio para sionistas!".

Mañana este defensor del genocidio visita nuestra casa, nosotros lo tenemos claro...



¡En Nervión no hay espacio para sionistas!#FreePlastine pic.twitter.com/GTB5ywcwKp — Biris Norte (@birisoficial) September 22, 2025

Apenas tres minutos después de entrar, ignorando los pitos e insultos dirigidos tanto a él como a Israel, el atacante resolvió con un gol que decretó la victoria del equipo castellonense y desató de nuevo la ira en el feudo sevillista.

En lo estrictamente deportivo, Marcelino apostó por él en el tramo final del partido. Tras una gran combinación de Mikautadze, Solomon definió ante un desasistido Vlachodimos y celebró su tanto frente a la grada de Gol Norte, rodeado por sus compañeros.

El hostil recibimiento de la afición del Sevilla FC a Manor Solomon, futbolista israelí del Villarreal, recibido con banderas de Palestina y cánticos contra Israel.@noticiasmira pic.twitter.com/DJziqeGMf6 — Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) September 23, 2025

El triunfo 1-2 sirvió al Villarreal para afianzarse en la zona alta, tras remontar y aprovechar que el conjunto andaluz jugó con diez desde el minuto 78 por la lesión de Tanguy Nianzou. Antes habían marcado Tani Oluwaseyi y Djibril Sow.

En redes sociales, el propio jugador celebró con un mensaje en la cuenta oficial del club: "Hola groguets. Estoy muy contento por mi primer gol y la victoria. Endavant Villarreal". Solomon suma un gol y una asistencia en 29 minutos como jugador amarillo.

El acoso a Solomon

La historia extradeportiva de Solomon arrastra varios episodios tensos. Todo empezó con las críticas por manifestar su apoyo abierto a su país tras los atentados del grupo terrorista Hamás en octubre de 2023. Desde entonces ha sufrido acoso tanto en redes como en los estadios.

La llegada como cedido al Leeds en agosto de 2024 ya había levantado reacciones antisemitas, con mensajes que calificaban al jugador de "sionista" y le atribuían responsabilidades por unos hechos bélicos totalmente ajenos al deporte.

En diciembre, durante un partido contra el Stoke City, se escucharon cánticos discriminatorios que obligaron al Leeds a anunciar sanciones y a emitir un comunicado condenando los hechos que afectaron al israelí.

Manor Solomon, en el banquillo del Villarreal EFE

El hostigamiento se repitió meses después, cuando su boda con Dana Voshina fue utilizada como excusa para nuevos ataques en redes. La felicitación pública del Tottenham, sin ir más lejos, desencadenó comentarios que lo tildaron de "genocida" y "no bienvenido".

Además, su viaje a Israel para casarse se complicó al quedar atrapado por el cierre del espacio aéreo derivado del conflicto con Irán, una circunstancia que añadió mayor dramatismo a su situación personal.

El duelo entre el Sevilla y el Villarreal se decidió en la recta final por el goleador israelí. Para el jugador, el gol fue una reivindicación deportiva que ahogó el acoso y centró las miradas en el césped.