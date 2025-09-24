La alineación probable del FC Barcelona contra el Real Oviedo en la jornada 6 de La Liga

El FC Barcelona visita este jueves al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere con la presión de no perder distancia con un Real Madrid que lidera la clasificación con pleno de victorias. Los merengues han ganado sus seis primeros encuentros ligueros y suman 18 puntos, mientras que los culés se mantienen a 5 tantos hasta el momento.

Hansi Flick apostará por un equipo titular competitivo, pero no descarta introducir alguna rotación, especialmente teniendo en cuenta que el calendario aprieta y la Champions League regresa la próxima semana.

El técnico alemán ya demostró su capacidad para gestionar la plantilla en el triunfo ante el Getafe, donde realizó cuatro cambios con respecto al partido europeo contra el Newcastle y obtuvo una convincente victoria por 3-0. Con el PSG visitando la ciudad condal el próximo miércoles 1 de octubre, Flick buscará dosificar esfuerzos sin renunciar a los tres puntos en Asturias.

El Barcelona llega a Oviedo sin perder partidos oficiales esta temporada 2025-26. Los de Flick han ganado cuatro encuentros y empatado uno en La Liga, aunque eso no basta para estar a la altura del liderato.

No hay duda de que en la portería va a estar Joan García. El guardameta del Barça, ex del Espanyol, está siendo una de las grandes sensaciones de los culés en este inicio de temporada y está salvando puntos, así que es un fijo para Flick.

En la defensa, Koundé parece tener su sitio asegurado en el lateral derecho y Gerard Martín en el izquierdo. También será de la partida Araujo, mientras que el otro puesto de central se lo disputan a priori Christensen y Cubarsí.

Por delante de ellos, todo dependerá de lo que quiera rotar Hansi Flick. El Barça tampoco puede relajarse en exceso, así que Pedri parece fijo. Podría entrar Olmo para ir ganando en confianza, y la otra duda está entre De Jong o Casadó. La baja de Gavi es decisiva.

Arriba hay pocas dudas. Con Lamine Yamal fuera de juego para este partido las tres posiciones de arriba serían para Ferran Torres, Raphinha y Rashford. La buena actuación del inglés le hace ganar enteros en el equipo de Flick a medida que avanzan las jornadas.

Alineaciones probables:

Real Oviedo: Aarón; Ahijado, Baily, Calvo, Carmo, Javi López; Dendoncker, Reina; Hassan, Chaira y Forés.

FC Barcelona: Joan Garcia: Koundé, Araujo, Christensen, Gerard Martín; Pedri, De Jong, Olmo; Raphinha, Rashford y Ferran Torres.