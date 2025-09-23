Los votos del Balón de Oro, ¿cuándo se revelarán y a quién eligió España?: "Dembélé no tuvo competencia"

El momento previo a la elección del ganador del Balón de Oro entre Dembélé y Lamine Yamal EFE

En un avance de los resultados, el editor jefe de France Football, Vincent Garcia, confirmó algunos detalles de la votación que coronó a Ousmane Dembélé como el Balón de Oro 2025 y sucesor del español Rodri.

En declaraciones a L'Équipe TV, reproducidas por RMC Sport, Vincent Garcia afirmó: "Si tuviera que darles una idea, no hubo competencia, sinceramente". También indicó que los jueces mostraron una clara preferencia en todos los continentes, "ya sea en África, Europa, Sudamérica o Norteamérica".

El periodista añadió en el avance: "Ousmane Dembélé ganó por un amplio margen. Se ganó ampliamente el apoyo de nuestros jueces del Balón de Oro. Es un Balón de Oro que parece ser una opción sólida para nuestros jueces".

El editor mencionó a Vitinha y a Achraf Hakimi antes de precisar que la gran temporada del PSG no dispersó votos: "Vitinha logró algunos primeros puestos, Achraf Hakimi también, pero muy pocos", y así Dembélé mantuvo ventaja con claridad.

France Football publicará todos los detalles el sábado con su número especial, cuando se conocerá el desglose completo de los votos por el Balón de Oro 2025 y las cifras que sustentan el triunfo de Dembélé a nivel mundial.

Los votantes son periodistas que representan a cada país entre los cien mejores del ranking FIFA. Cada profesional elige su lista de diez futbolistas teniendo en cuenta rendimiento, impacto y contexto, con libertad para ordenar su podio según los criterios.

La distribución de puntos es la siguiente: 15 puntos para el primer puesto, 12 puntos para el segundo, 10 puntos para el tercero, 8 puntos para el cuarto, 7 puntos para el quinto, y así sucesivamente.

El periodista Alfredo Relaño, único español parte de la votaciín, sí adelantó su podio en El Partidazo de COPE, aunque él mismo admitió que "la revista prefiere mantener el secreto hasta que se publique" en su siguiente número.

Relaño explicó que su podio comparte los nombres con el resultado final, aunque no el orden: "Yo voté a Lamine el primero", dijo. El jugador del FC Barcelona fue seguido por Vitinha y Dembélé. Añadió el periodista que Salah y Raphinha completaron su top 5.