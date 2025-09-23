Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal, la lía tras la gala del Balón de Oro: "Aquí ha pasado algo muy raro"

Lamine Yamal, junto a su padre y parte de su familia en la gala del Balón de Oro 2025 Benoit Tessier Reuters

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, mostró su enfado tras conocer que Ousmane Dembélé —y no su hijo— se llevó el Balón de Oro en la gala celebrada este lunes en el Théâtre du Châtelet de París.

El padre de Lamine Yamal habló brevemente a la salida de la gala con los periodistas españoles allí presentes: "El próximo año es nuestro", clamó. Un mensaje más motivador que controversial. Sin embargo, algo fue despertando en él.

A medida que pasaron los minutos la indignación de Mounir Nasraoui fue creciendo y terminó explotando en una videollamada con el programa El Chiringuito. "Creo que es el mayor... no voy a decir robo sino daño moral a un ser humano", afirmó tajante.

En esa intervención televisiva defendió con vehemencia por qué su hijo merecía el galardón. "Creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, con muchísima diferencia. No porque sea mi hijo sino porque es el mejor jugador del mundo, creo que no hay rivales".

El progenitor insistió en que su postura no responde solo al cariño de padre. "No ya porque sea mi hijo, es que es el mejor jugador del mundo", razonó, y volvió a poner en duda la mecánica que decide el trofeo más prestigioso del fútbol.

De nuevo subrayó la sospecha: "Lamine es Lamine Yamal, tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro", y reiteró su promesa inicial al abandonar la gala: "El año que viene el Balón de Oro será español".

Nasraoui acompañó a Lamine Yamal en el teatro del Châtelet, donde posó junto al joven con la leyenda "Somos sangre" y compartió imágenes con varios dirigentes y exjugadores del club.

En las instantáneas se le ve junto al presidente Joan Laporta y a la leyenda Andrés Iniesta, además de miembros de la familia como Sheila Ebana y el primo de Lamine Yamal, Mohamed Abde, que arroparon al extremo culé en la cita.

El hito de Lamine Yamal

Con 18 años, 2 meses y 9 días, Lamine Yamal se convirtió en el talento más precoz en subirse al podio del Balón de Oro y sumó su segundo Trofeo Kopa, distinción al mejor futbolista menor de 21 años.

El podio masculino lo completaron el francés Ousmane Dembélé, ganador por su gran temporada en el PSG campeón de Europa, y el portugués Vitinha, también del equipo parisino. El brasileño Raphinha finalizó quinto.

Históricamente el más joven en ganar el premio sigue siendo el brasileño Ronaldo Nazario, con 21 años en 1997, seguido por Michael Owen y por Leo Messi, referencias que recuerdan la precocidad necesaria para batir los registros.

En clave deportiva y familiar, el debate abierto por Mounir Nasroui sobre transparencia y justicia en los premios no quita mérito a la temporada de Lamine Yamal, cuyo margen de mejora le deja con tiempo de sobra para intentar aspirar al máximo.

En redes, la figura de Hustle_Hard_304, alias del propio Mounir Nasroui en internet, reavivó la discusión en torno al Balón de Oro: críticas al jurado, defensores del proceso y un clamor general por mayor claridad en los criterios de elección y reflexión pública.