Luis Enrique gana el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año y continúa el gafe que persigue al premio

Dos veces se ha entregado el Trofeo Johan Cruyff en la gala del Balón de Oro y dos veces ha quedado sin recoger por su ganador. El premiado en este 2025 fue Luis Enrique, quien no pudo acudir al Théâtre du Châtelet de París... por estar dirigiendo al PSG.

El premio para Luis Enrique estaba cantado, pero no estuvo en la gala organizada por France Football por el aplazamiento a este lunes del Marsella-PSG que trastocó los planes del club parisino. El técnico asturiano se ausentó, como la mayoría de sus estrellas, obligado por la disputa del encuentro liguero que debió jugarse este domingo y no lo hizo por un temporal.

Así, la ausencia de Luis Enrique repite la del año pasado Carlo Ancelotti, aunque por diferentes motivos. El italiano fue el galardonado en 2024, pero no acudió a la gala compartiendo el plantón general del Real Madrid por la injusticia, según el club, cometida contra Vinicius al no salir ganador del Balón de Oro.

El galardón recibido por Luis Enrique corona una temporada extraordinaria al frente del PSG que pasará a la historia del fútbol francés y europeo. El técnico español logró algo que ningún entrenador había conseguido antes en Francia: el primer triplete, conquistando la Champions, la Ligue 1 y la Copa.

La Champions League representó la joya de la corona, ya que supuso el primer título europeo en la historia del PSG. La contundente victoria por 5-0 ante el Inter de Milán en la final disputada en el Allianz Arena de Múnich quedará grabada como la goleada más grande en la historia de una final de la competición.

Este triplete permitió a Luis Enrique, también, igualar a Pep Guardiola como los únicos entrenadores capaces de conquistar dos tripletes con clubes diferentes. El gijonés ya había logrado esta hazaña en 2015 con el FC Barcelona, y ahora la repetía con el conjunto parisino.

El galardón no ha llegado por sorpresa. Luis Enrique ya había sido reconocido como mejor entrenador del año por los lectores de Onze Mondial, obteniendo el 59% de los votos. La revista francesa destacó cómo el técnico español había transformado al PSG en "una máquina de ganar y de seducir".

Entre los cinco candidatos al Trofeo Johan Cruyff, Luis Enrique partía como gran favorito, superando a nombres como Hansi Flick (FC Barcelona), Antonio Conte (Nápoles), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool).

El estilo Luis Enrique: más que títulos

Más allá de los trofeos, el reconocimiento a Luis Enrique se fundamenta en la revolución futbolística que ha implementado en el PSG.

El técnico logró construir un equipo con identidad colectiva tras la salida de Kylian Mbappé al Real Madrid, demostrando que el fútbol de equipo podía ser más efectivo que las individualidades.

La obtención del Trofeo Johan Cruyff sitúa a Luis Enrique en una posición privilegiada dentro del fútbol mundial. Su capacidad para adaptarse y triunfar en contextos diferentes queda demostrada tanto en su exitoso paso por el FC Barcelona (2014-2017) como en su actual etapa parisina.

Este reconocimiento no solo premia una temporada excepcional, sino que consolida a Luis Enrique como uno de los grandes maestros de los banquillos del fútbol contemporáneo, capaz de escribir páginas doradas en la historia de cualquier club que dirija.