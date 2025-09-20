Santi Cañizares (55), exfutbolista: "Sé que la muerte no es el final porque siento la presencia de mi hijo"

Santiago Cañizares, exguardameta internacional, ha vuelto a hablar del mayor dolor de su vida: la pérdida de su hijo Santi. A sus 55 años, el exportero conversó sobre este viernes en COPE y dio varias respuestas íntimas sobre aquel trance profundo.

El exportero relató el calvario que empezó cuando su hijo falleció el 23 de marzo de 2018, con solo cinco años, tras 18 meses de lucha contra un tumor cerebral que convirtió la vida familiar en una carrera por el tratamiento y esperanza.

"Santi siempre fue un niño muy especial, distinto a los demás. Tenía reacciones que nos desconcertaban. Iba feliz al colegio, pero al llegar a la puerta se paraba en seco. Un día me dijo: 'Papá, yo no he venido a aprender, he venido a enseñaros. No estaré aquí mucho tiempo'", contó.

Cañizares añadió: "Durante esos dieciocho meses entendimos que su mundo no era este, que quizá había venido a cumplir una misión y que todo tenía un sentido".

En el micrófono, defendió su convicción y contó cómo encuentra consuelo: "Yo sé que la muerte no es el final. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque siento la presencia de mi hijo y porque cuando estoy muy mal, por ejemplo, pues le hago preguntas y él me aporta soluciones".

"Cuando hay un problema grave, que estás en una encrucijada, no sabes qué camino coger, pues a veces trato de encontrarme con él y de que me envíe alguna señal para que yo interprete por qué camino tengo que ir. Y nunca me ha fallado", añadió.

En el recuerdo: "Por suerte no se fue pronto, me dio tiempo o nos dio tiempo durante esos 18 meses a entender que su mundo no era este, que era en otro lugar y que a lo mejor había venido a cumplir una misión".

Con cierta ironía, comentó: "Yo pedí un hijo. Normalmente cuando tú ahora mismo tienes a tu chica embarazada, pides un hijo, ¿no? Y realmente te caen tres porque bueno, pues luego Dios dijo, pues, pero pero uno es para mí".

La pérdida fue seguida de la separación con su exesposa Mayta García. Ella habló en su día de cómo ambos asumieron de manera distinta la muerte de su hijo: "Cuando se murió, no pensaba que me iba a separar. Mi marido fue el mejor compañero para mí, pero Santi y yo evolucionamos de forma diferente. Él se quiso aislar más, yo soy de otra forma", contó en Y ahora, Sonsoles.

En otra entrevista en el programa Madres: desde el corazón, en conversación con Cruz Sánchez de Lara, Mayte reveló una de las últimas conversaciones que tuvieron antes de fallecer su hijo: "Me cogió la mano y me dijo: 'Estás siendo egoísta'. Tu hijo aguantó aquí 18 meses por ti. Haz una reflexión interior de todo lo que te ha enseñado, yo creo que es hora de que lo dejes marchar".

Las desgracias siguieron para Cañizares. En 2024 perdió a su madre, María del Carmen Ruiz, a quien despidió con un emotivo mensaje haciendo alusión también a su hijo: "Hace poco la abuela se fue contigo, y sé que luz no os falta".

Pese a todo, el exportero mantiene una filosofía de vida que mezcla lucha y esperanza, la cual reflejó con sus palabras este viernes: "Yo peleo y trabajo para ser feliz, porque además ser feliz yo creo que hay que construirlo. No viene sola la felicidad".